E.ON AKTIE🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse AKTIEN MARATHON: E.ON Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren ‚Ėļ E.ON WKN: ENAG99¬†| ISIN: ¬†DE000ENAG999¬†| Ticker: EOAN In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen. Wo steht die E.ON Aktie? Die E.ON AG konnte im 1. Quartal 2025 einen Umsatz von 25,2 Mrd. EUR ausweisen. Damit erh√∂hte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,6 Mrd. EUR. Hauptumsatztr√§ger ist der Bereich Energy Retail, deren Umsatz um 10 Prozent auf 18,4 Mrd. EUR gesteigert werden konnte. Das bereinigte EBITDA belief sich im 1. Quartal 2025 auf 3,2 Mrd. EUR war einer Steigerung um 18 Prozent gegen√ľber dem Vorjahresquartal entspricht, der Konzern√ľberschuss belief sich auf 1,3 Mrd. EUR, eine Steigerung um 22 Prozent. Das Ergebnis je Aktie konnte um 23 Prozent auf 0,49 EUR erh√∂ht werden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Prognose f√ľr das laufende Jahr wurden best√§tigt. Das bereinigte EBITDA soll sich zwischen 9,6 bis 9,8 Prozent bewegen, der bereinigte Konzern√ľberschuss wird zwischen 2,85 Mrd. EUR und 3,05 Mrd. EUR prognostiziert. Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart: Die Aktie hat Ende Januar 2022 ein Hoch formatiert, das aber abverkauft wurde. Die Schw√§che stabilisierte sich erst Mitte Oktober 2022. Im Wochenchart ist die Erholung vom Tief gut herauszulesen. Es ging bis Mitte September 2024 sukzessive aufw√§rts. Nach einem erneuten, deutlichen, R√ľcksetzer konnte die Aktie die Aufw√§rtsbewegung zu Jahresbeginn weiter fortsetzen. Die Dynamik in den letzten Handelswochen und -monaten war ausgepr√§gt. Es ging im Rahmen der Bewegung im Hoch bis fast an die 16 EUR-Marke. Die SMA200 (aktuell bei 11,45 EUR)¬†war beim letzten R√ľcksetzer ein belastbarer Support gewesen. Es ging von hier aus dynamisch √ľber die SMA20 (aktuell bei 14,71 EUR) als auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 13,17 EUR). Im weiteren Handelsverlauf konnte sich die Aktie √ľberzeugend nach Norden schieben, wobei der Kaufdruck in den letzten Handelswochen etwas nachgelassen hat.¬† Das Wochenchart kann bullisch interpretiert werden. Solange es die Aktie es schafft, sich √ľber der SMA50¬†zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 17,38 EUR bzw. die 22,49 EUR sein. Sollte sich Schw√§che einstellen, so k√∂nnte diese sich zun√§chst im Bereich der SMA20¬†stabilisieren. H√§lt dieser Support aber nicht und geht der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verloren, so w√ľrde sich die Wahrscheinlichkeit erh√∂hen, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung der SMA50¬†ausdehnen k√∂nnte. Aktuelle Einsch√§tzung Monatschart, Prognose: bullisch Chartcheck - Betrachtung im Tageschart: Die Aktie bewegte sich bis Mitte August in einer engen Box seitw√§rts weiter. Es stellte sich im Handelsverlauf Kaufdruck ein, der den Anteilsschein bis Mitte September an das Jahreshoch bei 13,80 EUR gebracht hat. Das Level konnte die Aktie aber nicht halten. Es ging bis Mitte Januar abw√§rts. Es haben sich bis dahin zwar Erholungen eingestellt, diese hatten aber keine Substanz. Eine Bodenbildung hat sich erst Mitte Januar eingestellt. Nachdem sich die Aktie zun√§chst erst moderat erholen konnte, nahm der Kaufdruck in den folgenden Handelswochen deutlich zu. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich die Aufw√§rtsbewegung √ľbergeordnet weiter fortgesetzt hat. Mitte April als auch Mitte Mai haben sich gr√∂√üere R√ľcksetzer eingestellt, die aber direkt wieder zur√ľckgekauft wurden. Die Aktie hat sich mittlerweile √ľber der 15 EUR-Marke festsetzen und ein Hoch bei 15,99 EUR formatieren k√∂nnen. Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier, Ende Februar die SMA200 (aktuell bei 13,19 EUR) √ľberwinden konnte. Nach einigen M√ľhen konnte sich die Aktie von dieser Durchschnittslinie l√∂sen und dynamisch weiter aufw√§rtslaufen. Im Rahmen der folgenden R√ľcksetzer konnte sich das Papier √ľbergeordnet im Bereich der SMA20 (aktuell bei 15,55 EUR) stabilisieren und erholen. Auch der letzte R√ľcksetzer unter diese Linie wurde direkt wieder zur√ľckgekauft. Es ging mit einem GAP up zur√ľck √ľber die SMA20. An dieser Durchschnittslinie ist sich die Aktie in den letzten Handelswochen entlanggelaufen. Zus√§tzlich hat die SMA50 (aktuell bei 15,43 EUR) gest√ľtzt, was gut aus dem Tageschart herausgelesen werden kann.¬† Damit bleibt das Tageschart bullisch zu interpretieren. Solange das Wertpapier per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Wochenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.¬† R√ľcksetzer k√∂nnten sich, wie in den letzten Handelswochen auch, im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Darunter k√∂nnte die SMA50¬†noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten, wie dies bereits beim letzten R√ľcksetzer der Fall gewesen ist. Das¬†Tageschart w√ľrde sich eintr√ľben, wenn der Anteilsschein im Rahmen von Schw√§che unter diese Durchschnittslinie f√§llt und nachfolgend auch den Kontakt verliert. Das k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben √ľbergeordnet weiter in Richtung der SMA200 ausdehnen k√∂nnten.¬† Aktuelle Einsch√§tzung Monatschart, Prognose: bullisch E.ON Unternehmensprofil: Die E.ON AG ist ein bundesweit f√ľhrendes Energieunternehmen in Deutschland. Der Konzern ist haupts√§chlich in den Bereichen der Energienetze und der Energiedienstleistungen, der erneuerbaren Energien und dem Betrieb bzw. dem R√ľckbau deutscher Kernkraftwerke t√§tig.¬† Die Aktion√§rsstruktur des Konzerns: Der gr√∂√üte Anteil der Aktien befindet sich im Freefloat. Gro√üaktion√§r ist die RWE, die folgenden institutionellen Anleger besitzen zwischen 3 Prozent und 1 Prozent der Aktien. ¬† Die Mehrheit der Aktion√§re ist in Deutschland ans√§ssig. USA & Kanada als auch Gro√übritannien sind weitere wesentliche Regionen, aus denen Aktion√§re kommen. ¬†

