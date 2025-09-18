Key Takeaways E.ON hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt als auch den Ausblick für 2028, einschließlich des Dividendenversprechens an die Aktionäre. ► E.ON WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker: EOAN Aktie im Fokus: E.ON Aktie – Fundamentaldaten, Prognose & Chartanalyse Die E.ON Aktie steht aktuell besonders im Fokus der Anleger. Mit einer bestätigten Prognose für 2025 und einem soliden Ausblick bis 2028, inklusive Dividendenversprechen, sorgt der Energieversorger für Stabilität im Portfolio vieler Investoren. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fundamentaldaten der E.ON Aktie Aktueller Kurs: 15,65 EUR

Marktkapitalisierung: 40,89 Mrd. EUR

Umsatz 2024: 80,12 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote (2024): 25,40 %

KGV 2025 (Prognose): 13,70

4-Wochen-Performance: +3,49 %

Dividendenrendite 2025 (Prognose): 3,67 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Branche: Energieversorger Diese Kennzahlen machen die E.ON Aktie für langfristig orientierte Anleger attraktiv, insbesondere aufgrund der stabilen Dividendenpolitik. Geschäftsentwicklung & Prognose Im 1. Halbjahr 2025 konnte E.ON das Wachstum fortsetzen: Bereinigtes EBITDA: +13 % auf 5.515 Mio. EUR

Bereinigtes Konzernergebnis: +10 % auf 1.933 Mio. EUR

Außenumsatz: +5 % auf 41.554 Mio. EUR

Operativer Cashflow: deutlicher Anstieg von 335 Mio. EUR auf 860 Mio. EUR Für das Gesamtjahr 2025 erwartet das Management: EBITDA zwischen 9,6 und 9,8 Mrd. EUR

Konzernüberschuss zwischen 2,85 und 3,05 Mrd. EUR

Investitionen von ca. 8,6 Mrd. EUR Damit bestätigt E.ON seine Rolle als stabiler Dividendenwert im Energiesektor. Chartanalyse der E.ON Aktie Tageschart – mittelfristige Entwicklung Die E.ON Aktie zeigte seit Januar 2025 eine klare Aufwärtsbewegung, unterbrochen von kurzen Rücksetzern. Das Jahreshoch bei 16,53 EUR konnte allerdings nicht gehalten werden. SMA200 (13,99 EUR) : Überwunden und bestätigt

SMA20 (15,33 EUR): Mehrfach als Support getestet

SMA50 (15,72 EUR): Aktuell wichtige Widerstandsmarke Einschätzung Tageschart: bullisch/neutral Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 % 4h-Chart – kurzfristige Entwicklung Im kurzfristigen Bild zeigen sich Widerstände an der SMA200 (15,69 EUR). Mehrfache Tests könnten die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers erhöhen, sollte der Ausbruch nicht gelingen. Wichtige Unterstützungen: 15,50 EUR und 15,31 EUR

Kritischer Bereich: 14 EUR bei stärkerem Abwärtsdruck Einschätzung 4h-Chart: neutral Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 55 % Ausblick für die E.ON Aktie Für langfristig orientierte Anleger bleibt die E.ON Aktie interessant. Der Konzern überzeugt mit soliden Fundamentaldaten, einem klaren Dividendenversprechen und einer robusten Marktstellung im europäischen Energiesektor. Bullisches Szenario: Bruch der SMA50 und Anstieg in Richtung Jahreshoch (16,53 EUR).

FAQ-Snippets zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie ist im Fokus, weil der Konzern seine Prognose für 2025 bestätigt hat, ein stabiles Dividendenversprechen gibt und mit soliden Fundamentaldaten überzeugt. Zudem zeigen die Chartanalysen Chancen für neue Hochs, sobald wichtige Widerstände überwunden werden. Frage 2: Wie hoch ist die Dividendenrendite der E.ON Aktie 2025?

Die prognostizierte Dividendenrendite der E.ON Aktie für 2025 liegt bei 3,67 %. Damit bleibt E.ON ein attraktiver Dividendenwert für langfristig orientierte Anleger. Frage 3: Wie ist die aktuelle Bewertung der E.ON Aktie?

Die E.ON Aktie wird derzeit als leicht unterbewertet eingeschätzt. Mit einem KGV von 13,70 für 2025 bietet sie ein moderates Bewertungsniveau im Energiesektor. Frage 4: Wie entwickelt sich die E.ON Aktie im Chartbild?

Im Tageschart zeigt die E.ON Aktie eine bullisch-neutrale Tendenz mit Chancen auf neue Hochs über 16,50 EUR. Im kurzfristigen 4h-Chart hingegen überwiegt aktuell ein neutrales Bild mit erhöhter Rückschlagsgefahr unter die 15 EUR-Marke. Frage 5: Welche Prognose gibt es für die E.ON Aktie bis 2028?

E.ON hat die Prognose bis 2028 bestätigt und plant Investitionen in Milliardenhöhe. Der Konzern erwartet ein stabiles EBITDA-Wachstum und will seine Dividendenpolitik fortsetzen, was die Aktie langfristig attraktiv macht.

