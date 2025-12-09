DAX Aktuell & DAX Prognose: Marktreaktion auf Rekord-Rüstungsbudget, Unternehmensnews & Ausblick

- Der Bundestag genehmigt Rekordaufträge im Wert von 52 Milliarden Euro für die Bundeswehr, darunter 29 Verträge. Die Aktien von Rheinmetall, Renk und Hensoldt steigen.
- Der Bundestag genehmigt Rekordaufträge im Wert von 52 Milliarden Euro für die Bundeswehr, darunter 29 Verträge. Die Aktien von Rheinmetall, Renk und Hensoldt steigen.
- Orsted und Vestas legen zu, nachdem ein US-Gericht das Verbot neuer Windkraftprojekte in den Vereinigten Staaten aufgehoben und damit die Wachstumsaussichten für den Sektor wiederhergestellt hat.
- Thyssenkrupp rechnet aufgrund der schwachen Stahlmarktbedingungen und kostspieliger Umstrukturierungen mit einem Nettoverlust von 400 bis 800 Millionen Euro im laufenden Geschäftsjahr; die Aktien fallen um rund 10 %.
Nächste Woche verabschiedet der Deutsche Bundestag ein historisches Verteidigungsbudget in Höhe von 52 Milliarden Euro – der größte Einzelhaushalt in der Geschichte der Bundeswehr. Die Entscheidung umfasst 29 Beschaffungsverträge und soll Deutschlands Streitkräfte zu Europas stärkster konventioneller Armee machen.
Für die Märkte ist dieses Signal eindeutig: Rüstungswerte im DAX und MDAX zählen aktuell zu den Gewinnern, was sich direkt auf die DAX Prognose für die kommenden Monate auswirkt.
Zu den wichtigsten Investitionen gehören:
-
22 Mrd. Euro für grundlegende militärische Ausrüstung
-
4,2 Mrd. Euro für Puma-Schützenpanzer
-
3 Mrd. Euro für Arrow-3-Abfangraketen (Kooperation mit Israel)
-
1,6 Mrd. Euro für neue Aufklärungssatelliten
Die Modernisierung ist Teil der sicherheitspolitischen Zeitenwende, die seit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 vorangetrieben wird. Kanzler Friedrich Merz betont, dass Deutschland „in der Lage sein muss, sich zu verteidigen, damit wir es nie müssen“.
Die umfassende Aufrüstung und Verstärkung der europäischen Sicherheitsstruktur wirken sich nicht nur geopolitisch aus, sondern verändern auch die Bewertung der deutschen Industrie- und Technologieunternehmen – ein wichtiger Faktor für jede fundierte DAX Prognose.
Derzeit ist auf dem gesamten europäischen Markt eine hohe Volatilität zu beobachten.
Quelle: xStation
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
DAX Aktuell: Marktstimmung, Widerstände und kurzfristige Signale
Der europäische Gesamtmarkt zeigt derzeit erhöhte Volatilität. Doch DAX aktuell: Die Futures ziehen am heutigen Tag deutlich an und holen einen Teil der vorangegangenen Verluste wieder auf. Das signalisiert eine kurzfristige Verbesserung des Sentiments.
Allerdings bewegen sich die Kurse weiterhin in einer langfristigen Seitwärtskonsolidierung.
Für eine nachhaltige Trendwende und eine bullische DAX Prognose wäre ein klarer Ausbruch aus dieser Range notwendig. Ohne diesen strukturellen Bruch bleibt der mittelfristige Trend neutral.
Quelle: xStation
Unternehmensnachrichten – Einfluss auf DAX und DAX Prognose
Rüstungswerte ziehen an: Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Aktien von Rheinmetall (RHM.DE), Renk (R3NK.DE) und Hensoldt (HAG.DE) steigen deutlich, getragen vom Bundestagsentscheid über das 52-Mrd.-Euro-Paket.
Dies markiert die größte Anzahl und den höchsten Wert an Beschaffungsverträgen, die je gleichzeitig genehmigt wurden – ein stark bullisches Signal für den gesamten Sektor.
Rüstungsaktien gewinnen somit an Gewicht in der DAX Prognose, da die Branche langfristig von stabilen politischen Budgets profitiert.
Erneuerbare Energien im Aufwind: Orsted und Vestas
Wesentliche Impulse kommen auch aus den USA:
Eine Entscheidung eines US-Bundesrichters hebt das landesweite Windkraftverbot der Trump-Administration auf. Dies ermöglicht neue Onshore- und Offshore-Projekte und stärkt Unternehmen wie Orsted (ORSTED.DK) und Vestas (VWS.DK).
Für den DAX ergibt sich daraus indirekt eine positive Stimmung im Bereich grüner Technologien.
Thyssenkrupp: Negative Aussichten belasten Stimmung
Thyssenkrupp (TKA.DE) erwartet für das Geschäftsjahr 2025/26 einen erheblichen Nettoverlust. Gründe sind die schwache Stahlkonjunktur und hohe Restrukturierungskosten von rund 350 Mio. Euro.
Das Unternehmen prognostiziert ein Minus von 400 bis 800 Mio. Euro, was die Aktie heute um rund 10 % belastet.
Zu den Maßnahmen gehören:
-
Abbau von 11.000 Stellen (40 % der Stahlbelegschaft)
-
Reduzierung der Produktion von 11,5 auf 8,7–9 Mio. Tonnen
-
Investitionen in CO₂-ärmere Produktionsprozesse
Die negative Entwicklung drückt auf die DAX Prognose, insbesondere in Bezug auf zyklische Stahl- und Industriewerte.
Fazit: DAX Prognose stützt sich auf geopolitische Impulse und Marktstruktur
Die Kombination aus deutscher sicherheitspolitischer Neuausrichtung, positiven Unternehmensimpulsen im Rüstungs- und Energiesektor sowie der fortdauernden Seitwärtsphase lässt folgende Schlüsse zu:
-
Kurzfristig: Erholung möglich, aber Widerstände bleiben stark.
-
Mittelfristig: Rüstungs- und Technologiewerte geben positive Impulse für die DAX Prognose.
-
Langfristig: Geopolitische Stabilität und klarere Marktsignale sind nötig, um eine echte Trendwende zu bestätigen.
