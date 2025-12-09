US Börsenstart: Nvidia steigt vor Exportfreigabe – US Börse wartet auf FED-Entscheidung

Das Wichtigste in Kürze US-Indizes leicht im Minus

Die Börse USA zeigt sich am Dienstag zurückhaltend. Vor der anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank vermeiden Investoren größere Positionierungen. Gleichzeitig beeinflussen neue Wirtschaftsdaten, starke Unternehmenszahlen und politische Entwicklungen rund um Nvidia die Stimmung an der US Börse aktuell. ⭐ Key Takeaways US-Indizes leicht im Minus: S&P 500 und Nasdaq 100 Futures rutschen vor FED-Entscheidung ab. Nvidia im Fokus: Exportfreigabe für H200-Chips nach China → Aktie im Pre-Market im Plus. US-Daten überraschen: Hohe Gewinnquote im S&P 500, starkes Beschäftigungssignal und steigender Optimismus bei kleinen Unternehmen. Börse USA: Vorsicht dominiert vor der FED – Indizes leicht im Minus 📉 Die Aktienmärkte eröffnen stabil, drehen jedoch ins rote Terrain: S&P 500 Futures: leicht im Minus

Nasdaq 100 Futures: –0,3 %

Nvidia: +2,5 % im Pre-Market nach politischer Entscheidung 🔍 Warten auf die FED Der Fokus der US Börse liegt auf der morgigen FED-Zinsentscheidung.

Der Markt rechnet mit einem klaren Schritt – doch entscheidend wird der Ausblick für 2026. 🤖 Nvidia: Exportfreigabe für H200 nach China sorgt für Kursanstieg 🚀 US-Präsident Donald Trump erlaubte Nvidia angeblich den Export des H200-AI-Chips nach China – im Austausch für eine 25%-Aufschlagszahlung. → Nvidia-Aktie legt vorbörslich 2,5 % zu

→ Könnte bedeutenden Einfluss auf den KI- und Halbleitermarkt haben Diese Nachricht ist ein Gegenpol zu früheren Exportrestriktionen der Biden-Regierung und gibt der Aktie neuen Schwung. 📊 Wirtschaftsdaten stützen die US Börse aktuell – starke Unternehmensgewinne 📈 🧾 ADP NER Pulse Private Arbeitgeber schaffen 4.750 Jobs pro Woche 💬 Wells Fargo CEO Scharf US-"Holiday Spending" leicht höher als im Vorjahr

Konsum bleibt robust 📈 FactSet zu Q3-Gewinnen 83 % der S&P-500-Unternehmen übertreffen Prognosen

Informationstechnologie: +29 % Wachstum YoY

Durchschnittliches Gewinnwachstum: +13,4 % YoY

S&P 500 legte im gleichen Zeitraum um 13,1 % zu → Zweites aufeinanderfolgendes Quartal mit zweistelligem Wachstum → starke US-Unternehmensbasis. 🧠 NFIB Business Optimism Index Wert: 99 (erwartet: 98,3)

Höchster Stand seit Monaten

Grund: Zinssenkungen & Erwartung niedrigerer Zinsen in 2026 Russell-2000-Futures (US2000) handeln nahe Allzeithoch – Small Caps profitieren stark. 💼 Unternehmensnews – Bewegungen an der US Börse aktuell 📰 📉 Almonty Industries – –18 % Kapitalerhöhung über 112,5 Mio. USD drückt die Aktie. 🚀 Ares Management – +7,7 % Wird am 11. Dezember in den S&P 500 aufgenommen. 💊 CVS Health – +3,1 % Anhebung der Gewinn- und Umsatzprognose für 2025. ⚠️ FMC Corp. – –1,2 % Barclays stuft auf “Underweight” wegen Margendruck ab. 🌕 Galaxy Digital – +1,7 % Citizens beginnt Coverage mit Outperform und Kursziel 60 USD. 📉 GeoPark – –12 % Parex Resources beendet Übernahmegespräche. 📉 Graphic Packaging – –5,6 % EBITDA-Ausblick gesenkt → unter Erwartungen. 🥤 PepsiCo – +0,1 % Deal mit Elliott Management – 20 % Reduktion des US-Produktportfolios, Fokus auf Preisattraktivität. 🔧 RPM International – +0,7 % Upgrade auf Outperform durch RBC. 🏠 Toll Brothers – –5,5 % 2026er Lieferprognose enttäuscht. 🚢 Viking Holdings – +2,2 % Upgrade durch Goldman Sachs. 💊 Wave Life Sciences – +8 % Folgt auf 147 %-Sprung am Montag, starke Studiendaten → Upgrade durch RBC. 🧾 Fazit: US Börse aktuell stabil, aber vorsichtig – Nvidia dominiert Schlagzeilen Die Börse USA startet verhalten, behält aber klare bullische Elemente: Nvidia stützt den Tech-Sektor

Unternehmensgewinne bleiben stark

Arbeitsmarkt- und Optimismusdaten überraschen positiv Die Märkte bleiben jedoch sensibel vor der FED-Sitzung.

