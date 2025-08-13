EON Aktie mit starkem EBITDA-Wachstum – Aktien News zu Q2 2025 Die E.ON SE (EOAN.DE), einer der größten europäischen Energieversorger, hat im zweiten Quartal 2025 ein deutliches Wachstum erzielt. Das adjustierte EBITDA stieg im Jahresvergleich um 13 % auf 5,5 Mrd. €, während der adjustierte Nettogewinn um 10 % auf 1,9 Mrd. € zunahm. Die Investitionen im ersten Halbjahr 2025 erhöhten sich um 11 % auf 3,2 Mrd. €. Das Unternehmen bestätigte seine Jahresprognose mit einem erwarteten EBITDA zwischen 9,6 und 9,8 Mrd. €. Für den Zeitraum 2024–2028 plant E.ON Investitionen in Höhe von 43 Mrd. €, davon 35 Mrd. € für den Bereich Energienetze. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► E.ON WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker: EOAN Wachstumstreiber und strategische Ausrichtung Der größte Wachstumstreiber der EON Aktie bleibt der Bereich Energienetze, der von einer wachsenden regulatorischen Vermögensbasis (RAB), steigenden Transportmengen und sinkenden Umverteilungskosten profitiert. Die Digitalisierung der Infrastruktur und neue technologische Lösungen trugen ebenfalls zu den positiven Ergebnissen bei. Für 2028 erwartet E.ON ein EBITDA von über 11,3 Mrd. € und einen Nettogewinn von rund 3,4 Mrd. €. Trotz regulatorischer Herausforderungen in Deutschland bleibt das Unternehmen zuversichtlich und engagiert sich aktiv in politischen Konsultationen. EON Aktie – Kursentwicklung nach den Quartalszahlen Nach Veröffentlichung der Zahlen verzeichnete die EON Aktie zunächst einen leichten Rückgang, der am 50-Tage-EMA bei rund 15,75 € Unterstützung fand. Kurz darauf erholte sich der Kurs auf etwa 16,06 €, was die positive Marktstimmung widerspiegelt. Anleger sehen die bestätigte Prognose und das stabile Wachstum als Zeichen für weiteres Kurspotenzial.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse verzeichnete der Aktienkurs von E.ON einen kurzfristigen Rückgang, der bei der 50-Tage-EMA (rund 15,75 €) Unterstützung fand. Der Kurs erholte sich dann schnell wieder und stieg auf etwa 16,06 €, was die positive Reaktion des Marktes auf die starken Finanzdaten und die bestätigte Prognose widerspiegelt. Das Kursverhalten deutet auf anhaltenden Optimismus der Anleger und die Bereitschaft zu weiteren Gewinnen hin, was den in den letzten Monaten beobachteten Aufwärtstrend bestätigt. Fazit: Die aktuellen Aktien News zur EON Aktie zeigen ein robustes Geschäftsmodell, steigende Gewinne und langfristige Investitionspläne. Trotz regulatorischer Unsicherheiten bleibt die EON Aktie für Investoren attraktiv.

