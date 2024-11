Edel- und Industriemetalle durch steigende Renditen unter Druck 📉Silber fällt um 4,5 %

In der heutigen Sitzung war eine erhebliche VolatilitĂ€t sowohl an den Aktien- als auch an den Rohstoff- und MetallmĂ€rkten zu beobachten. Edelmetalle wie Gold und Silber stachen hervor, wobei der Sieg von Trump Gewinnmitnahmen unterstĂŒtzte, die zum Teil auf einen erstarkenden Dollar, Trumps erklĂ€rten Kampf gegen das US-Defizit und einen erwarteten (zumindest vorĂŒbergehenden) RĂŒckgang der geopolitischen Spannungen zurĂŒckzufĂŒhren sind. Der neu gewĂ€hlte PrĂ€sident kĂŒndigte an, dass er versuchen werde, bestehende militĂ€rische Konflikte zu beenden und die Dynamik der Interessenkonflikte mit China zu bewĂ€ltigen. Donald Trump hat angekĂŒndigt, dass er den US-Haushalt stabilisieren und das Defizit reduzieren will. Die Aussicht auf diesbezĂŒgliche VerĂ€nderungen setzt Gold und Silber unter Druck und bringt mehr Unsicherheit auf den Metallmarkt.

Die MĂ€rkte haben einige Wetten auf Zinssenkungen in den USA im nĂ€chsten Jahr zurĂŒckgezogen. Sie schĂ€tzen derzeit „nur“ 100 Basispunkte Senkungen bis September 2025. Die Anleger reduzieren ihre Wetten auf die Höhe der Fed-Zinssenkungen in diesem Jahr leicht, sie preisen derzeit nur eine Zinssenkung um 41 Basispunkte bis zum Jahresende (Fed-Sitzungen im November und Dezember) vollstĂ€ndig ein.

Die MĂ€rkte erwarten, dass Trump tatsĂ€chlich die US-Staatsschulden ĂŒbernimmt. S&P Global Market Intelligence stellte fest, dass die 5-jĂ€hrigen US-CDS von 44 Basispunkten beim vorherigen Schlusskurs auf 33 Basispunkte fielen, den niedrigsten Stand seit mindestens einem Jahr. Neben Silber und Gold, wo wir einen Druck auf Gewinnmitnahmen beobachten, sehen wir auch eine zunehmende SchwĂ€che bei Industriemetallen, wobei die Renditen 10-jĂ€hriger US-Staatsanleihen heute um 16 Basispunkte auf 4,45 % gestiegen sind. Die KursrĂŒckgĂ€nge am chinesischen Aktienmarkt ĂŒben hier zusĂ€tzlichen Druck aus. Kupfer gab um 3,8 % nach, wĂ€hrend Zink um 4 % und Aluminium um fast 3 % nachgaben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplÀne: AUSGEZEICHNET

QualitĂ€t, Service, GebĂŒhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.