💡SILBER legt um 2,2 % zu, während Gold um 0,8 % steigt. Gold-Analyse & Gold Prognose: Edelmetalle erreichen neue Höchststände 🚀 Die Preise für Gold und Silber haben in den letzten Tagen kräftig zugelegt und neue historische Höhen erreicht. Während Silber zum ersten Mal seit 2011 die Marke von 40 USD pro Unze überschritten hat, nähert sich Gold seinem Rekordhoch von über 3.500 USD. Angetrieben wird diese Rallye durch Erwartungen an eine bevorstehende Zinssenkung der US-Notenbank (Fed), eine stark steigende Nachfrage nach ETFs und wachsende geopolitische Risiken. In dieser Gold-Analyse werfen wir einen detaillierten Blick auf die Ursachen und liefern eine fundierte Gold Prognose für Anleger. Key Takeaways ✅ Silber auf Rekordkurs: Zum ersten Mal seit 2011 über 40 USD/Unze, +40 % seit Jahresbeginn. Gold Prognose bullisch: Mit +31 % seit Jahresbeginn nähert sich Gold einem Allzeithoch. Kombination seltener Faktoren: Zinssenkungserwartungen, geopolitische Unsicherheit und ETF-Nachfrage treiben den Markt synchron an. 💵 Geldpolitik im Fokus: Zinssenkungen der Fed als Preistreiber Die wachsende Übereinstimmung, dass die Federal Reserve die Zinsen bald senken wird (aktuelle Wahrscheinlichkeit: ~90 %), hat die Attraktivität von Gold und Silber massiv gesteigert. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Niedrigere Zinsen verringern die Opportunitätskosten für Edelmetalle.

Gold und Silber werden zunehmend als Absicherung gegen Währungsabwertung gesehen.

ETFs profitieren deutlich: Gold-Bestände sind seit Jahresbeginn um 12 % gestiegen, bei Silber liegt das Plus bei 13 %. Quelle: CME 🌍 Politische & geopolitische Spannungen verstärken die Rallye Neben der Geldpolitik stützen auch politische Unsicherheiten die positive Gold Prognose: Diskussionen über die Unabhängigkeit der Fed (Trump vs. Lisa Cook) sorgen für Nervosität.

Gerichtsurteile zur Handelspolitik der USA lassen Märkte in Unsicherheit.

Silber wurde auf die US-Liste kritischer Mineralien aufgenommen, was dessen strategische Bedeutung steigert und künftige politisch bedingte Preisschwankungen wahrscheinlicher macht. 📊 Technische Gold-Analyse: Wichtige Widerstände durchbrochen Gold hat den Widerstand bei 3.450 USD durchbrochen und bewegt sich Richtung Allzeithoch .

Silber hat die 40-USD-Marke überschritten – ein Niveau, das zuletzt 2011 erreicht wurde.

Charttechnisch bestätigen beide Metalle ihren langfristigen Aufwärtstrend .

Die Kombination aus technischer Stärke, ETF-Zuflüssen und geopolitischen Risiken sorgt für eine seltene Synchronisation im Edelmetallsektor. Silber Chart (W1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. GOLD nähert sich seinen historischen Höchstständen, während SILBER nahe seinen Höchstständen von 2011 gehandelt wird. Fazit 📝 Die aktuelle Gold-Analyse zeigt klar: Gold und Silber profitieren von einem einmaligen Zusammenspiel aus Geldpolitik, geopolitischer Unsicherheit und starker ETF-Nachfrage. Während Silber bereits die 40-USD-Marke zurückerobert hat, steht Gold kurz vor einem historischen Rekordhoch. Die Gold Prognose bleibt daher bullisch, da die fundamentalen und technischen Faktoren gleichermaßen für weitere Kursgewinne sprechen. Für Anleger bleibt Gold ein attraktiver Schutz gegen Unsicherheit und Währungsrisiken. XTB: SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.