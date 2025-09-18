Nvidia Aktie sorgt für Furore an der Börse Aktuell Die Nvidia Aktie (NVDA.US) steht im Mittelpunkt der Schlagzeilen: Der US-Chiphersteller kündigte eine Investition von 5 Milliarden US-Dollar in Intel (INTC.US) an. Die Beteiligung erfolgt zu einem Kurs von 23,28 US-Dollar je Aktie – ein Abschlag auf den letzten Schlusskurs. Gleichzeitig gaben beide Unternehmen bekannt, künftig bei der Entwicklung von Chips für PCs und Rechenzentren enger zusammenzuarbeiten. Dabei sollen Intel-Prozessoren mit Nvidia-Grafiktechnologie kombiniert werden. ►Nvidia ISIN: US67066G1040 | WKN: 918422 | Ticker: NVDA Diese Allianz zwischen den einstigen Rivalen gilt als historisch. Intel erhält damit nicht nur dringend benötigtes Kapital, sondern auch Zugang zu Schlüsseltechnologien des Marktführers im Bereich künstliche Intelligenz. Nach Investitionen der US-Regierung und SoftBank zeigt dieser Schritt, wie wichtig neue Finanzquellen für Intel sind, um Marktanteile zurückzugewinnen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nvidia-CEO Jensen Huang betonte, dass die Verbindung von x86-Prozessoren mit KI-Plattformen den Weg in eine „neue Ära des Computings“ ebne. Für Intel eröffnet die Partnerschaft Chancen, wieder stärker gegen AMD im PC-Segment anzutreten und sich im Servermarkt besser zu positionieren – einem Bereich, den Nvidia bisher dominiert. Die Börse reagiert aktuell euphorisch: Intel-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um rund 20 %. Auch die Nvidia Aktie profitiert vom wachsenden Vertrauen der Anleger in die künftige Marktmacht des Unternehmens. Quelle: Yahoo Finance Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

