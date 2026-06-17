Forex Aktuell: Starke US-Einzelhandelsumsätze stützen den Dollar - EURUSD Prognose vor Fed-Entscheidung

Die neuesten US-Einzelhandelsumsätze haben die Märkte positiv überrascht und dem US-Dollar neuen Auftrieb verliehen. Noch vor saisonalen Konsumimpulsen zeigt sich die US-Wirtschaft bemerkenswert robust. Für Anleger im Forex Aktuell-Umfeld rückt damit insbesondere die EURUSD Prognose vor der nächsten Fed-Entscheidung in den Fokus.

US-Einzelhandelsumsätze übertreffen Erwartungen deutlich

Die veröffentlichten Daten für Mai unterstreichen die Stärke des amerikanischen Verbrauchers und senden ein klares Signal an die Finanzmärkte.

Die wichtigsten Daten im Überblick

Einzelhandelsumsätze (Gesamt): +0,9% im Monatsvergleich (Prognose: +0,5%)

+0,9% im Monatsvergleich (Prognose: +0,5%) Kontrollgruppe: +0,7% im Monatsvergleich (Prognose: +0,4%)

+0,7% im Monatsvergleich (Prognose: +0,4%) Ohne Transportsektor: +0,8% im Monatsvergleich (Prognose: +0,5%)

+0,8% im Monatsvergleich (Prognose: +0,5%) Revision April: von +0,5% auf +0,4% im Monatsvergleich

von +0,5% auf +0,4% im Monatsvergleich Einzelhandelsumsätze: +6,9% im Jahresvergleich

Besonders die Entwicklung der Kontrollgruppe gilt als wichtiger Indikator für das US-Wirtschaftswachstum, da diese direkt in die BIP-Berechnung einfließt.

Forex Aktuell: Starker Konsum stärkt die Position der Fed

Die Daten zeigen, dass die US-Konsumenten trotz hoher Zinsen weiterhin konsumfreudig bleiben. Befürchtungen, dass die Inflation die Kaufkraft deutlich belastet, treten vorerst in den Hintergrund.

Vor allem das starke Wachstum der Kontrollgruppe bestätigt, dass die Entwicklung nicht ausschließlich auf höhere Preise zurückzuführen ist, sondern auf eine solide reale Nachfrage. Bereits im Vorfeld hatten interne Zahlungsdaten der Bank of America auf eine robuste Konsumnachfrage hingedeutet.

Für die Federal Reserve bedeutet dies, dass der Druck für schnelle Zinssenkungen weiter abnimmt. Im Gegenteil: Die Märkte bewerten die Wahrscheinlichkeit einer restriktiveren Geldpolitik wieder höher. Entsprechend profitierte der US-Dollar unmittelbar von den überraschend starken Konjunkturdaten.

Geopolitische Risiken sorgen für zusätzliche Dollar-Nachfrage

Neben den starken Wirtschaftsdaten erhält der Greenback Unterstützung durch steigende geopolitische Unsicherheiten.

Neue Spannungen rund um den Iran sowie verschärfte Äußerungen von Donald Trump erhöhen die Nervosität an den Finanzmärkten. In einem solchen Umfeld suchen Investoren traditionell sichere Anlagehäfen - und der US-Dollar bleibt dabei die bevorzugte Wahl.

Die Kombination aus:

starken US-Konjunkturdaten,

einer weiterhin restriktiven Fed,

geopolitischen Risiken,

schafft derzeit ein ausgesprochen positives Umfeld für den US-Dollar.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

EURUSD Prognose: Rückkehr unter 1,16 vor der Fed-Sitzung

Der EUR/USD steht vor einer entscheidenden Phase. Die jüngsten US-Daten sowie die gestiegene Risikoaversion haben das Währungspaar wieder unter die Marke von 1,16 gedrückt.

Bullishes Szenario für den US-Dollar

Sollte die Fed einen weiterhin restriktiven Ton anschlagen und die geopolitischen Spannungen anhalten, könnte der Dollar seine Stärke ausbauen. In diesem Fall wären weitere Rückgänge im EUR/USD wahrscheinlich.

Bullishes Szenario für den Euro

Sollte die Fed überraschend dovisher auftreten oder sich die geopolitischen Risiken entspannen, könnte der EUR/USD eine Erholung einleiten und die Marke von 1,16 erneut ins Visier nehmen.

Fazit: Forex Aktuell und EURUSD Prognose

Die überraschend starken US-Einzelhandelsumsätze liefern ein klares Signal für die Widerstandsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft. Zusammen mit den geopolitischen Unsicherheiten stärkt dies die Nachfrage nach dem US-Dollar.

Für die EURUSD Prognose bleibt die bevorstehende Fed-Entscheidung der wichtigste Kurstreiber. Solange die US-Notenbank keinen klaren Kurswechsel signalisiert, sprechen die aktuellen Fundamentaldaten weiterhin für einen starken Dollar und einen unter Druck stehenden EUR/USD.

SO SEHEN SIEGER AUS!