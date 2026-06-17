Forex Aktuell: Starke US-Einzelhandelsumsätze stützen den Dollar - EURUSD Prognose vor Fed-Entscheidung

Die neuesten US-Einzelhandelsumsätze haben die Märkte positiv überrascht und dem US-Dollar neuen Auftrieb verliehen. Noch vor saisonalen Konsumimpulsen zeigt sich die US-Wirtschaft bemerkenswert robust. Für Anleger im Forex Aktuell-Umfeld rückt damit insbesondere die EURUSD Prognose vor der nächsten Fed-Entscheidung in den Fokus.
US-Einzelhandelsumsätze übertreffen Erwartungen deutlich
Die veröffentlichten Daten für Mai unterstreichen die Stärke des amerikanischen Verbrauchers und senden ein klares Signal an die Finanzmärkte.
Die wichtigsten Daten im Überblick
- Einzelhandelsumsätze (Gesamt): +0,9% im Monatsvergleich (Prognose: +0,5%)
- Kontrollgruppe: +0,7% im Monatsvergleich (Prognose: +0,4%)
- Ohne Transportsektor: +0,8% im Monatsvergleich (Prognose: +0,5%)
- Revision April: von +0,5% auf +0,4% im Monatsvergleich
- Einzelhandelsumsätze: +6,9% im Jahresvergleich
Besonders die Entwicklung der Kontrollgruppe gilt als wichtiger Indikator für das US-Wirtschaftswachstum, da diese direkt in die BIP-Berechnung einfließt.
Forex Aktuell: Starker Konsum stärkt die Position der Fed
Die Daten zeigen, dass die US-Konsumenten trotz hoher Zinsen weiterhin konsumfreudig bleiben. Befürchtungen, dass die Inflation die Kaufkraft deutlich belastet, treten vorerst in den Hintergrund.
Vor allem das starke Wachstum der Kontrollgruppe bestätigt, dass die Entwicklung nicht ausschließlich auf höhere Preise zurückzuführen ist, sondern auf eine solide reale Nachfrage. Bereits im Vorfeld hatten interne Zahlungsdaten der Bank of America auf eine robuste Konsumnachfrage hingedeutet.
Für die Federal Reserve bedeutet dies, dass der Druck für schnelle Zinssenkungen weiter abnimmt. Im Gegenteil: Die Märkte bewerten die Wahrscheinlichkeit einer restriktiveren Geldpolitik wieder höher. Entsprechend profitierte der US-Dollar unmittelbar von den überraschend starken Konjunkturdaten.
Geopolitische Risiken sorgen für zusätzliche Dollar-Nachfrage
Neben den starken Wirtschaftsdaten erhält der Greenback Unterstützung durch steigende geopolitische Unsicherheiten.
Neue Spannungen rund um den Iran sowie verschärfte Äußerungen von Donald Trump erhöhen die Nervosität an den Finanzmärkten. In einem solchen Umfeld suchen Investoren traditionell sichere Anlagehäfen - und der US-Dollar bleibt dabei die bevorzugte Wahl.
Die Kombination aus:
- starken US-Konjunkturdaten,
- einer weiterhin restriktiven Fed,
- geopolitischen Risiken,
schafft derzeit ein ausgesprochen positives Umfeld für den US-Dollar.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
EURUSD Prognose: Rückkehr unter 1,16 vor der Fed-Sitzung
Der EUR/USD steht vor einer entscheidenden Phase. Die jüngsten US-Daten sowie die gestiegene Risikoaversion haben das Währungspaar wieder unter die Marke von 1,16 gedrückt.
Bullishes Szenario für den US-Dollar
Sollte die Fed einen weiterhin restriktiven Ton anschlagen und die geopolitischen Spannungen anhalten, könnte der Dollar seine Stärke ausbauen. In diesem Fall wären weitere Rückgänge im EUR/USD wahrscheinlich.
Bullishes Szenario für den Euro
Sollte die Fed überraschend dovisher auftreten oder sich die geopolitischen Risiken entspannen, könnte der EUR/USD eine Erholung einleiten und die Marke von 1,16 erneut ins Visier nehmen.
Fazit: Forex Aktuell und EURUSD Prognose
Die überraschend starken US-Einzelhandelsumsätze liefern ein klares Signal für die Widerstandsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft. Zusammen mit den geopolitischen Unsicherheiten stärkt dies die Nachfrage nach dem US-Dollar.
Für die EURUSD Prognose bleibt die bevorstehende Fed-Entscheidung der wichtigste Kurstreiber. Solange die US-Notenbank keinen klaren Kurswechsel signalisiert, sprechen die aktuellen Fundamentaldaten weiterhin für einen starken Dollar und einen unter Druck stehenden EUR/USD.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
Die Ölpreise konsolidieren sich in Erwartung der Öffnung der Straße von Hormus
BÖRSE HEUTE: Ölpreis stürzt ab – Fed und SpaceX im Fokus (16.06.2026)
CHART des Tages 🔴 Brent Rohöl: Ist dies diesmal ein „echter“ Durchbruch auf dem Ölmarkt? (12.06.2026)
BÖRSE HEUTE: Wall Street startet Erholung – DAX gewinnt nach EZB-Zinsentscheid (11.06.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.