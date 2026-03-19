GBPUSD Prognose: BoE bleibt stabil - Forex Aktuell Analyse zu Zinsen, Inflation und Ausblick

Das Wichtigste in Kürze BoE bleibt stabil, aber Märkte erwarten Zinserhöhungen

Inflation steigt durch Energiepreise

Risiken für Wachstum und Geldpolitik

Im Fokus von Forex Aktuell steht die jüngste Entscheidung der Bank of England (BoE). Auf ihrer Sitzung im März hat die Zentralbank den Leitzins unverändert bei 3,75 % belassen. Gleichzeitig signalisieren die Geldmärkte eine zunehmend restriktive Erwartungshaltung: Bis Jahresende werden 50 Basispunkte an Zinserhöhungen vollständig eingepreist. Diese Entwicklung hat unmittelbare Relevanz für die GBPUSD Prognose, da steigende Zinserwartungen das britische Pfund grundsätzlich stützen können. Abstimmung im MPC: Klare Mehrheit für unveränderte Geldpolitik Die Abstimmung im geldpolitischen Ausschuss (MPC) zeigt eine deutliche Verschiebung: Keine Änderung: 9 Mitglieder (zuvor 5)

Senkung um 25 Basispunkte: 0 (zuvor 4)

Senkung um 50 Basispunkte: 0 (zuvor 0)

Zinserhöhung: 0 (zuvor 0) Die klare Mehrheit für eine unveränderte Politik unterstreicht die vorsichtige, aber zunehmend restriktive Haltung der BoE. Forex Aktuell: Energiepreise treiben Inflationsrisiken Ein zentraler Faktor für die aktuelle GBPUSD Prognose ist die Entwicklung der Inflation. Der Konflikt im Nahen Osten hat zu einem deutlichen Anstieg der globalen Energie- und Rohstoffpreise geführt. Die Auswirkungen: Steigende Kosten für Haushalte (Energie, Versorgung)

Höhere Produktionskosten für Unternehmen

Indirekter Preisdruck entlang der gesamten Wertschöpfungskette Nach einer Phase sinkender Preise und Löhne wird die VPI-Inflation kurzfristig wieder anziehen. Geldpolitik und Inflation: Risiken durch Zweitrundeneffekte Die BoE betont, dass sie globale Energiepreise nicht direkt beeinflussen kann. Ziel bleibt jedoch, die wirtschaftliche Anpassung so zu steuern, dass das Inflationsziel von 2 % mittelfristig erreicht wird. Besondere Aufmerksamkeit gilt: Zweitrundeneffekten bei Löhnen und Preisen

Persistenten Inflationsrisiken bei länger hohen Energiepreisen

Abschwächung der Wirtschaft durch steigende Kosten Diese Faktoren sind entscheidend für die weitere GBPUSD Prognose im Rahmen von Forex Aktuell. Ausblick: Inflation höher als erwartet Die aktualisierten Prognosen zeigen einen klaren Aufwärtsdruck: Durchschnittlicher Anstieg der Grundgehälter 2026: 3,6 % (zuvor 3,4 %)

Erwartete VPI-Inflation: ca. 3 % im zweiten Quartal bis zu 3,5 % im dritten Quartal zuvor lag die Prognose bei 2,1 % im zweiten Quartal

Die Anpassung reflektiert den globalen Preisschock im Energiesektor. GBPUSD Prognose: Fazit für Forex Aktuell Die Kombination aus stabilen Zinsen und steigenden Inflationserwartungen spricht für eine hawkishe Verschiebung der Geldpolitik. Für den Devisenmarkt bedeutet das: Unterstützung für das Pfund durch Zinserwartungen

Gleichzeitig Unsicherheit durch Inflation und Wachstumsschwäche

Hohe Sensibilität gegenüber Energiepreisentwicklung Die weitere Entwicklung bleibt stark abhängig von geopolitischen Risiken und deren Einfluss auf Inflation und Geldpolitik. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Das Währungspaar GBP/USD verzeichnet als erste Reaktion auf die Entscheidung und die begleitenden Kommentare einen Anstieg. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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