US Börsenstart: S&P 500 und Nasdaq steigen | Unsicherheit über Fed-Politik belastet Gold und Silber

US Börse heute: Gewinne trotz Unsicherheit an der Börse USA 📊
Die US Börse zeigt sich zum Wochenstart auf den ersten Blick freundlich, doch unter der Oberfläche nimmt die Unsicherheit spürbar zu. Zwar legen die großen Indizes zu, gleichzeitig geraten klassische „sichere Häfen“ wie Gold und Silber massiv unter Druck. Anleger reagieren zunehmend vorsichtig und setzen verstärkt auf den US-Dollar sowie liquide Anlagen. Die Börse USA befindet sich damit in einer Übergangsphase zwischen Optimismus und Risikoaversion.
Drei Key Takeaways zur US Börse
Die Börse USA steigt, doch Unsicherheit über die künftige Geldpolitik nimmt zu
Dollarstärke und steigende Realzinsen belasten Gold und Silber massiv
Technisch bleibt der S&P 500 stabil, zentrale Unterstützung ist die EMA-50
Börse USA im Spannungsfeld von Fed-Unsicherheit und Dollarstärke ⚖️
Nach Handelsbeginn an der Wall Street verzeichnen die Leitindizes solide Gewinne:
S&P 500: +0,5 %
Nasdaq: +0,7 %
Gleichzeitig beschleunigt sich jedoch der Abverkauf bei Edelmetallen. Gold und Silber verlieren deutlich an Wert – ein klares Signal, dass klassische Absicherungsinstrumente kurzfristig an Attraktivität verlieren. Stattdessen fließt Kapital in den US-Dollar, der von steigenden Realzinsen und wachsender Unsicherheit über den geldpolitischen Kurs profitiert.
Ein wichtiger Auslöser für den Stimmungswechsel dürfte die Ernennung des neuen Fed-Vorsitzenden sein. Diese Entscheidung traf auf einen Markt, der zuvor stark auf geldpolitische Lockerungen gesetzt hatte. Die Folge: Gewinnmitnahmen, steigende Renditen und ein stärkerer Dollar. Gleichzeitig bleibt unklar, ob der neue Fed-Chef einen restriktiveren Kurs einschlägt oder sich stärker an den wachstumsorientierten Erwartungen der Trump-Administration orientiert.
Technischer Blick: S&P 500 bleibt im Aufwärtstrend 📈
Trotz der Unsicherheit zeigt sich der technische Zustand der US Börse weiterhin stabil:
EMA 25 > EMA 50 > EMA 100
Kurzfristiger Aufwärtstrend bleibt intakt
Zentrale Unterstützung: EMA 50
Solange diese Unterstützung hält, bleibt der übergeordnete Trend bullish. Ein Bruch darunter könnte jedoch eine tiefere Korrektur einleiten. Aktuell deutet die Struktur der gleitenden Durchschnitte jedoch auf eine robuste Marktverfassung hin.
Unternehmensnews aus der Börse USA 🏢
Oracle (ORCL.US)
Oracle plant, bis zu 50 Mrd. USD für den Ausbau von Cloud- und KI-Infrastruktur aufzunehmen. Möglich sind Aktienplatzierungen sowie Anleihen. Die Reaktion am Markt ist gemischt: Wachstumspotenzial trifft auf Sorgen um Verwässerung und steigende Verschuldung.
Disney (DIS.US)
Die Aktie verliert über 7 %. Zwar wurden die EPS-Erwartungen übertroffen, doch ein Umsatz-Miss sowie Schwächen im klassischen TV-Geschäft und ein Streit mit YouTube TV sorgen für Nervosität.
Perspective Therapeutics (CATX.US)
Die Aktie steigt über 10 %, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung über rund 175 Mio. USD angekündigt hat. Die Mittel fließen in klinische Studien und Produktionskapazitäten.
Palantir (PLTR.US)
Die Aktie legt rund 2 % zu. Nach Börsenschluss stehen die Quartalszahlen an, und der Markt rechnet erneut mit einem Übertreffen der Erwartungen.
YouTube Börsen Wissen für Alle
Fazit: US Börse zwischen Liquidität und Vorsicht
Die US Börse befindet sich aktuell nicht in einer klassischen „Risk-On“-Phase, sondern in einem Modus selektiver Vorsicht. Anleger ziehen sich nicht vollständig aus Risikoanlagen zurück, bevorzugen aber Liquidität und den US-Dollar, bis mehr Klarheit über den künftigen Kurs der Federal Reserve herrscht. Solange die technischen Unterstützungen halten, bleibt der Aufwärtstrend intakt – doch die erhöhte Sensibilität gegenüber geldpolitischen Signalen dürfte die Börse USA auch in den kommenden Tagen prägen.
S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
