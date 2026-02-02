Krypto News: Bitcoin News – Technischer Bärenmarkt & Risiken bis 50.000 USD

- Bitcoin befindet sich technisch in einem klaren Bärenmarkt, mit Risiken bis in den Bereich von 50.000–60.000 USD
- Ethereum bleibt abhängig von der Entwicklung von Bitcoin und zeigt aktuell noch stärkere Schwäche
- Liquiditätsmangel und ETF-Abflüsse verstärken den Abwärtsdruck im gesamten Kryptomarkt
- Bitcoin befindet sich technisch in einem klaren Bärenmarkt, mit Risiken bis in den Bereich von 50.000–60.000 USD
- Ethereum bleibt abhängig von der Entwicklung von Bitcoin und zeigt aktuell noch stärkere Schwäche
- Liquiditätsmangel und ETF-Abflüsse verstärken den Abwärtsdruck im gesamten Kryptomarkt
Krypto News: Bitcoin unter Druck – droht ein längerer Bärenmarkt? 📉
Die Krypto News zum Jahresbeginn fallen ernüchternd aus: Kryptowährungen bleiben deutlich hinter den Erwartungen vieler Anleger zurück. Vor allem Bitcoin steht massiv unter Druck, während Verkäufer weiterhin das Marktgeschehen dominieren. Technische Indikatoren, On-Chain-Daten und historische Vergleiche deuten darauf hin, dass die laufende Korrektur mehr als nur eine kurzfristige Schwächephase sein könnte.
Drei Key Takeaways aus den aktuellen Krypto News
-
Bitcoin befindet sich technisch in einem klaren Bärenmarkt, mit Risiken bis in den Bereich von 50.000–60.000 USD
-
Ethereum bleibt abhängig von der Entwicklung von Bitcoin und zeigt aktuell noch stärkere Schwäche
-
Liquiditätsmangel und ETF-Abflüsse verstärken den Abwärtsdruck im gesamten Kryptomarkt
Bitcoin News: Technisches Bild bleibt klar bearish ⚠️
Aus technischer Sicht präsentiert sich Bitcoin aktuell angeschlagen. Zwar signalisiert der RSI mit einem Wert nahe 27 stark überverkaufte Bedingungen, doch andere Indikatoren sprechen eine klare Sprache:
-
MACD bleibt deutlich negativ
-
BTC notiert rund 25 % unter der 200-Tage-Linie (EMA200 bei ca. 99.000 USD)
-
Der Rückgang vom Hoch bei 126.000 USD beträgt rund 40 %
Damit befindet sich Bitcoin technisch bereits in einem klassischen Bärenmarkt.
Ein Blick auf frühere Zyklen – insbesondere den Zeitraum 2020–2021 – zeigt auffällige Parallelen. Sollte sich die Geschichte wiederholen, könnte Bitcoin weiter in Richtung wichtiger On-Chain-Unterstützungen fallen. Besonders relevant ist hier der Realized Price, der aktuell im Bereich von 50.000 USD liegt.
Zusätzlich belastend:
Kurzfristige Anleger sitzen derzeit auf durchschnittlichen Verlusten von rund 15 %, bei einem mittleren Einstiegspreis nahe 90.000 USD.
Ethereum noch schwächer als Bitcoin 😬
Die Lage bei Ethereum ist sogar noch angespannter. Vom Hoch gerechnet liegt die Korrektur inzwischen bei knapp 55 %. Zwar ist nach solch starken Abverkäufen eine technische Gegenbewegung möglich, doch ein nachhaltiger Trendwechsel erscheint unwahrscheinlich – zumindest solange Bitcoin keine Stabilisierung zeigt.
Weitere Belastungsfaktoren:
-
Große ETH-Positionen bei Bit Immersion Digital mit unrealisierten Verlusten von über 5 Mrd. USD
-
Zurückhaltende Kapitalzuflüsse
-
Starker Widerstand im Bereich 3.000–3.300 USD
Langfristig bleibt Ethereum fundamental gut positioniert (Stichwort Tokenisierung), kurzfristig dominieren jedoch Vorsicht und Kapitalabzug.
Liquidität und Volatilität verschärfen die Lage
Daten von CryptoQuant zeigen ein außergewöhnlich schwieriges Marktumfeld:
-
Historisch hohe Volatilitätswerte (z30 > +3)
-
Anhaltender Liquiditätsmangel im Markt
-
Gedämpfte Aktivität von Stablecoins auf Börsen
Solche Konstellationen gingen in der Vergangenheit häufig weiteren starken Kursbewegungen voraus – aktuell mit höherer Wahrscheinlichkeit auf der Unterseite.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi
Ein idealer Einstieg, um ein besseres Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin zu erhalten.
-
So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden
Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann.
-
Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen
Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien.
BITCOIN, DAS VIDEO dazu, 31.01.2026:
Fazit: Geduld statt Euphorie bei Bitcoin & Co.
Die aktuellen Bitcoin News zeigen deutlich: Der Markt befindet sich in einer anspruchsvollen Phase. Solange Bitcoin unter der Marke von 90.000 USD notiert, bleibt der Vorteil klar auf Seiten der Verkäufer. Historische Zyklen, technische Signale und On-Chain-Daten sprechen dafür, dass sich der laufende Abschwung noch über Monate hinziehen könnte – mit einem möglichen Bärenmarkt-Tief erst im Verlauf von 2026.
Kurzfristige Rebounds sind jederzeit möglich, doch für eine nachhaltige Trendwende braucht es frische Liquidität, stabilere Makrobedingungen und neues Vertrauen der Anleger. Bis dahin bleibt Vorsicht das dominierende Gebot.
Bitcoin Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Ethereum Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Silber, S&P 500, EURUSD
BÖRSE HEUTE: Nasdaq, S&P 500 und Tech-Aktien stark (06.02.2026)
Nasdaq 100 Index: Hohe Volatilität trotz besserer US-Daten
BÖRSE AKTUELL: Europäische Indizes versuchen sich nach Rekordverkäufen an der Wall Street zu erholen 🔨
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.