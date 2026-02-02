Krypto News: Bitcoin News – Technischer Bärenmarkt & Risiken bis 50.000 USD

Krypto News: Bitcoin unter Druck – droht ein längerer Bärenmarkt? 📉

Die Krypto News zum Jahresbeginn fallen ernüchternd aus: Kryptowährungen bleiben deutlich hinter den Erwartungen vieler Anleger zurück. Vor allem Bitcoin steht massiv unter Druck, während Verkäufer weiterhin das Marktgeschehen dominieren. Technische Indikatoren, On-Chain-Daten und historische Vergleiche deuten darauf hin, dass die laufende Korrektur mehr als nur eine kurzfristige Schwächephase sein könnte.

Drei Key Takeaways aus den aktuellen Krypto News

Bitcoin befindet sich technisch in einem klaren Bärenmarkt , mit Risiken bis in den Bereich von 50.000–60.000 USD

Ethereum bleibt abhängig von der Entwicklung von Bitcoin und zeigt aktuell noch stärkere Schwäche

Liquiditätsmangel und ETF-Abflüsse verstärken den Abwärtsdruck im gesamten Kryptomarkt

Bitcoin News: Technisches Bild bleibt klar bearish ⚠️

Aus technischer Sicht präsentiert sich Bitcoin aktuell angeschlagen. Zwar signalisiert der RSI mit einem Wert nahe 27 stark überverkaufte Bedingungen, doch andere Indikatoren sprechen eine klare Sprache:

MACD bleibt deutlich negativ

BTC notiert rund 25 % unter der 200-Tage-Linie (EMA200 bei ca. 99.000 USD)

Der Rückgang vom Hoch bei 126.000 USD beträgt rund 40 %

Damit befindet sich Bitcoin technisch bereits in einem klassischen Bärenmarkt.

Ein Blick auf frühere Zyklen – insbesondere den Zeitraum 2020–2021 – zeigt auffällige Parallelen. Sollte sich die Geschichte wiederholen, könnte Bitcoin weiter in Richtung wichtiger On-Chain-Unterstützungen fallen. Besonders relevant ist hier der Realized Price, der aktuell im Bereich von 50.000 USD liegt.

Zusätzlich belastend:

Kurzfristige Anleger sitzen derzeit auf durchschnittlichen Verlusten von rund 15 %, bei einem mittleren Einstiegspreis nahe 90.000 USD.

Ethereum noch schwächer als Bitcoin 😬

Die Lage bei Ethereum ist sogar noch angespannter. Vom Hoch gerechnet liegt die Korrektur inzwischen bei knapp 55 %. Zwar ist nach solch starken Abverkäufen eine technische Gegenbewegung möglich, doch ein nachhaltiger Trendwechsel erscheint unwahrscheinlich – zumindest solange Bitcoin keine Stabilisierung zeigt.

Weitere Belastungsfaktoren:

Große ETH-Positionen bei Bit Immersion Digital mit unrealisierten Verlusten von über 5 Mrd. USD

Zurückhaltende Kapitalzuflüsse

Starker Widerstand im Bereich 3.000–3.300 USD

Langfristig bleibt Ethereum fundamental gut positioniert (Stichwort Tokenisierung), kurzfristig dominieren jedoch Vorsicht und Kapitalabzug.

Liquidität und Volatilität verschärfen die Lage

Daten von CryptoQuant zeigen ein außergewöhnlich schwieriges Marktumfeld:

Historisch hohe Volatilitätswerte (z30 > +3)

Anhaltender Liquiditätsmangel im Markt

Gedämpfte Aktivität von Stablecoins auf Börsen

Solche Konstellationen gingen in der Vergangenheit häufig weiteren starken Kursbewegungen voraus – aktuell mit höherer Wahrscheinlichkeit auf der Unterseite.

Fazit: Geduld statt Euphorie bei Bitcoin & Co.

Die aktuellen Bitcoin News zeigen deutlich: Der Markt befindet sich in einer anspruchsvollen Phase. Solange Bitcoin unter der Marke von 90.000 USD notiert, bleibt der Vorteil klar auf Seiten der Verkäufer. Historische Zyklen, technische Signale und On-Chain-Daten sprechen dafür, dass sich der laufende Abschwung noch über Monate hinziehen könnte – mit einem möglichen Bärenmarkt-Tief erst im Verlauf von 2026.

Kurzfristige Rebounds sind jederzeit möglich, doch für eine nachhaltige Trendwende braucht es frische Liquidität, stabilere Makrobedingungen und neues Vertrauen der Anleger. Bis dahin bleibt Vorsicht das dominierende Gebot.

Bitcoin Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ethereum Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

