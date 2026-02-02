S&P 500 Index Analyse: Starke Gewinne und Rekordmargen treiben den Markt

- Der S&P 500 Index profitiert von zweistelligem Gewinnwachstum und positiven Gewinnrevisionen.
- Rekordmargen von über 13 % sind der wichtigste fundamentale Kurstreiber.
- Hohe Bewertungen erhöhen die Sensibilität gegenüber Enttäuschungen in den kommenden Quartalen.
- Der S&P 500 Index profitiert von zweistelligem Gewinnwachstum und positiven Gewinnrevisionen.
- Rekordmargen von über 13 % sind der wichtigste fundamentale Kurstreiber.
- Hohe Bewertungen erhöhen die Sensibilität gegenüber Enttäuschungen in den kommenden Quartalen.
S&P 500 Index: Starke Gewinne und Rekordmargen stützen den Aufwärtstrend 📈
Der S&P 500 Index erhält kräftige Unterstützung durch eine überraschend starke Berichtssaison. Die Q4-2025-Earnings fallen deutlich besser aus als noch Ende Dezember erwartet. Mit bereits rund einem Drittel der berichtenden Unternehmen zeichnet sich ein klares Bild ab: Die Fundamentaldaten bleiben robust und liefern Argumente für eine erneute Annäherung an die Marke von 7.000 Punkten.
► S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500
Drei Key Takeaways zum S&P 500 Index
-
Der S&P 500 Index profitiert von zweistelligem Gewinnwachstum und positiven Gewinnrevisionen.
-
Rekordmargen von über 13 % sind der wichtigste fundamentale Kurstreiber.
-
Hohe Bewertungen erhöhen die Sensibilität gegenüber Enttäuschungen in den kommenden Quartalen.
Berichtssaison überzeugt: Gewinne über Erwartungen 💡
Laut FactSet-Daten (Stand: 30. Januar 2026) übertreffen rund 75 % der S&P-500-Unternehmen die Gewinnschätzungen, während 65 % auch bei den Umsätzen positiv überraschen. Besonders wichtig: Die Gewinnwachstumsrate im Jahresvergleich liegt aktuell bei 11,9 %. Sollte sich dieser Wert bestätigen, wäre es bereits das fünfte Quartal in Folge mit zweistelligem Gewinnwachstum im S&P 500 Index.
Noch zum Jahresende lag die Konsensschätzung für Q4 bei lediglich 8,3 %. Die deutliche Aufwärtsrevision zeigt, dass diese Berichtssaison nicht nur „weniger schlecht“, sondern klar besser als erwartet ausfällt.
Rekordmargen als zentraler Kurstreiber 🚀
Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der Profitabilität. Der S&P 500 Index weist derzeit eine Netto-Gewinnmarge von 13,2 % aus – der höchste Wert seit Beginn der Datenerhebung durch FactSet im Jahr 2009. Damit widerlegen die Zahlen die Sorge, dass steigende Kosten und Zölle die Margen stark belasten.
Vor allem zwei Sektoren tragen diese Stärke:
-
Technologie: Margenanstieg von 26,8 % auf 29,0 %
-
Industrie: Margenplus von 10,7 % auf 12,5 %
Andere Sektoren wie Immobilien oder Energie zeigen dagegen eher stagnierende oder leicht rückläufige Margen. Dennoch reicht die Stärke der margenstarken Schwergewichte aus, um den gesamten S&P 500 Index nach oben zu ziehen.
Bewertung und Ausblick: Hohe Qualität, aber wenig Fehlertoleranz ⚖️
Die starke Gewinnentwicklung hat ihren Preis. Das Forward-KGV des S&P 500 Index liegt bei rund 22,2 und damit deutlich über dem 5-Jahres- (20,0) und 10-Jahres-Durchschnitt (18,8). Anleger zahlen also einen Bewertungsaufschlag für stabile Margen und anhaltendes Wachstum.
Der Ausblick für 2026 bleibt konstruktiv, wenn auch nicht euphorisch. Die Mehrheit der Unternehmen signalisiert stabile Geschäftsaussichten, ohne übermäßigen Optimismus. Analysten erwarten sogar weiter steigende Margen bis über 14 % im Jahresverlauf 2026 – ein ambitioniertes, aber nicht unrealistisches Szenario.
YouTube Börsen Wissen für Alle
Fazit: Fundamentale Stärke stützt den S&P 500 Index
Die aktuelle Berichtssaison bestätigt die solide fundamentale Verfassung des S&P 500 Index. Gewinnwachstum und Margen befinden sich auf Rekordniveau und rechtfertigen vorerst die hohe Bewertung. Gleichzeitig gilt: Je höher das Bewertungsniveau, desto geringer die Fehlertoleranz. Kurzfristige Rückschläge bleiben möglich, doch der übergeordnete Trend wird weiterhin von starken Unternehmenszahlen getragen.
S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
HANDELN BEIM BESTEN BROKER*
- Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Silber, S&P 500, EURUSD
BÖRSE HEUTE: Nasdaq, S&P 500 und Tech-Aktien stark (06.02.2026)
Nasdaq 100 Index: Hohe Volatilität trotz besserer US-Daten
BÖRSE AKTUELL: Europäische Indizes versuchen sich nach Rekordverkäufen an der Wall Street zu erholen 🔨
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.