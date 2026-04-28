Börse Aktuell: UAE verlässt OPEC - Auswirkungen auf den Ölpreis und den globalen Markt

Das Wichtigste in Kürze OPEC verliert Einfluss

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Geopolitische Risiken bleiben entscheidend

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben heute eine historische Entscheidung bekannt gegeben: Der Austritt aus der OPEC und OPEC+ tritt zum 1. Mai 2026 in Kraft. Die Mitgliedschaft bestand seit 1967 - zunächst über Abu Dhabi und später im Rahmen der 1971 gegründeten Föderation. Als Hauptgrund nennt das Land nationale Interessen sowie den Wunsch nach größerer Flexibilität in der Förderpolitik, ohne an Produktionsquoten gebunden zu sein. Quelle: Offizielle Mitteilung, bereitgestellt von JavierBlas auf X Die Entwicklung ist für die Börse aktuell von besonderer Bedeutung, da die UAE mit rund 4 Millionen Barrel täglicher Produktion zu den wichtigsten Akteuren zählen. Bis 2027 soll die Förderung auf 5 Millionen Barrel pro Tag steigen. Nach dem Austritt plant das Land, die Produktion schrittweise und abhängig von den Marktbedingungen zu erhöhen - ohne feste Quoten. Ein zusätzlicher Einflussfaktor auf den Ölpreis ist die anhaltende Krise im Persischen Golf. Störungen in der Straße von Hormus beeinträchtigen seit Monaten die globalen Lieferketten und sorgen für Unsicherheit am Energiemarkt. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Unmittelbar nach der Ankündigung reagierte der Ölpreis mit einem leichten Rückgang. Der WTI-Preis fiel von etwa 105–106 USD auf 103,98 USD, konnte jedoch einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Trotz der kurzfristigen Schwäche bleibt das technische Bild stabil, da die relevanten gleitenden Durchschnitte (50, 100, 200) weiterhin unterhalb des aktuellen Marktpreises liegen. Analysten warnen jedoch, dass der Austritt die Marktmacht der OPEC schwächt. Besonders in wirtschaftlich schwächeren Phasen könnte es schwieriger werden, den Ölpreis zu stabilisieren. Für die Börse aktuell bleibt die Entwicklung daher ein entscheidender Faktor für die weitere Richtung im Energiesektor. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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