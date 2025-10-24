EURGBP Prognose & Forex Aktuell: Starke britische Einzelhandelsdaten stützen das Pfund

Das Wichtigste in Kürze Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich für September

EURGBP fällt

08:00 Uhr dt. Zeit, Vereinigtes Königreich – Retail Sales (Einzelhandel) Daten für September Die britischen Einzelhandelsumsätze haben im September deutlich besser abgeschnitten als erwartet und geben dem Pfund neuen Auftrieb – ein entscheidender Faktor für die EURGBP Prognose in dieser Handelswoche. Laut dem Office for National Statistics stiegen die Retail Sales um 1,5 % im Jahresvergleich (Prognose: 0,6 %, zuvor: 0,7 %) und 0,5 % im Monatsvergleich (Prognose: –0,2 %, zuvor: 0,6 %). Auch die Core Retail Sales – ohne Kraftstoffe – überraschten mit einem Plus von 2,3 % im Jahresvergleich (erwartet: 0,7 %) und 0,6 % MoM im Monatsvergleich (zuvor: 1,0 %). Damit zeigen sich die britischen Verbraucher deutlich kauffreudiger als prognostiziert. Einfluss auf die EURGBP Prognose Im dritten Quartal 2025 stiegen die britischen Einzelhandelsumsätze um 0,9 % gegenüber dem Vorquartal und 1,0 % im Jahresvergleich, was das stärkste Wachstum seit 2022 markiert. Diese robusten Zahlen stärken kurzfristig die GBP-Seite im EURGBP-Paar, insbesondere in einem Umfeld, in dem die Märkte auf Hinweise zur geldpolitischen Haltung der Bank of England achten. Die Analysten von Forex Aktuell betonen, dass das anhaltende Konsumwachstum das britische Pfund stützen könnte – vor allem, wenn die Inflation hoch bleibt und Zinssenkungserwartungen nach hinten verschoben werden. Auf technischer Ebene befindet sich EURGBP aktuell in einer Konsolidierungsphase zwischen 0,8410 und 0,8460, wobei ein Bruch unter 0,8400 die Tür zu weiteren Abwärtsbewegungen öffnen könnte. Hintergrund: Was treibt den Konsum in Großbritannien? Die starke Performance im Einzelhandel wurde vor allem durch wärmeres Wetter und steigende Nachfrage nach Bekleidung getrieben. Auch der Online-Handel bleibt ein Wachstumstreiber – bereits acht Monate in Folge legten die Umsätze von Nicht-Store- und E-Commerce-Händlern zu. Besonders gefragt waren Computer, Telekommunikationsgeräte und Schmuck (insbesondere Gold). Trotz der positiven Dynamik liegen die Gesamtverkaufsvolumina noch immer 1,6 % unter dem Vorkrisenniveau, was darauf hindeutet, dass sich die britische Konsumnachfrage zwar erholt, aber noch nicht vollständig normalisiert hat. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🔍 Fazit – Forex Aktuell Einschätzung Die EURGBP Prognose bleibt kurzfristig pfundfreundlich, solange die Datenlage robust bleibt. Trader sollten jedoch auf kommende Inflationsdaten und BoE-Kommentare achten, die den Trend schnell beeinflussen könnten. Wer den Forex Markt aktuell beobachtet, findet in diesen Daten eine klare Bestätigung für die Stärke der britischen Wirtschaft – zumindest im Einzelhandelssektor. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.