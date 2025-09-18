EIA Natural Gas Storage Report: Auswirkungen auf NATGAS Prognose und NATGAS Preis Der aktuelle EIA Natural Gas Storage Report weist für die letzte Berichtswoche eine Netto-Injektion von 90 Bcf aus. Damit wurde die Markterwartung von 80 Bcf deutlich übertroffen und auch der Wert der Vorwoche von 71 Bcf klar überschritten. Diese Entwicklung unterstreicht ein stärkeres Angebotswachstum als prognostiziert. ► NATGAS WKN: 621338 | ISIN: GB0031668469 | Ticker: NATGAS Die hohen Speicherzuflüsse sind auf mildere Wetterbedingungen, eine stabile Inlandsproduktion sowie kontinuierliche Importe aus Kanada zurückzuführen. Dadurch blieb das Angebot reichlich, während die Nachfrage im Vergleich gering ausfiel. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen NATGAS Prognose: Bearishe Tendenz trotz saisonaler Faktoren Für die NATGAS Prognose bedeutet der überdurchschnittliche Speicheraufbau einen klaren Hinweis auf ausreichend hohe Lagerbestände für die kommende Wintersaison. Solange keine anhaltende Hitzeperiode oder ein früher Kälteeinbruch einsetzt, dürfte das Überangebot den Markt weiter belasten. Traders und Analysten achten nun besonders auf die kurzfristigen Temperaturprognosen. Nur deutliche Abweichungen vom derzeit milden Wetter könnten den aktuell bearishen Trend im NATGAS Preis umkehren. Quelle: US E.I.A NATGAS Preis reagiert direkt auf den Report Unmittelbar nach Veröffentlichung des Berichts gaben die NATGAS Futures um 2,8 % nach. Die Marktreaktion bestätigt die Sorge vor einem komfortablen Speicherstand, der Druck auf den NATGAS Preis ausübt. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

