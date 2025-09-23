Forex Aktuell: EURUSD Prognose nach PMI-Daten Die jüngsten Konjunkturdaten aus Deutschland und Frankreich sorgen für Bewegung am Devisenmarkt. Besonders der EURUSD reagiert spürbar auf die Veröffentlichung der PMI-Indizes, die ein gemischtes Bild für die Eurozone zeichnen. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Deutschland: Überraschende Stärke im Dienstleistungssektor Der deutsche HCOB Composite PMI stieg im September auf 52,4 Punkte (erwartet: 50,7; zuvor: 50,5) und erreichte damit den höchsten Wert seit 16 Monaten. Vor allem der Dienstleistungssektor zeigte sich robust mit einem Wert von 52,5, während das verarbeitende Gewerbe mit 48,5 unter der Wachstumsschwelle blieb. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Trotz der positiven Gesamtentwicklung bleiben die Aussichten für die EURUSD Prognose verhalten: Neue Aufträge gingen zurück, die Beschäftigung sank zum 16. Mal in Folge und die Inflationstendenzen zogen leicht an. Unternehmen äußerten zudem Bedenken wegen unsicherer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und schwacher Nachfrage. Frankreich: Wirtschaftliche Schwäche belastet den Euro In Frankreich deutet der HCOB Composite PMI mit 48,4 Punkten auf den stärksten Rückgang seit April hin. Sowohl die Industrie (48,1) als auch der Dienstleistungssektor (48,9) blieben unter der Expansionsschwelle. Besonders belastend: Die Auftragseingänge sanken bereits den 16. Monat in Folge. Zwar legte die Beschäftigung leicht zu, dennoch bleiben die Konjunkturaussichten eingetrübt. Unternehmen senkten erstmals seit Mai ihre Preise, um Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen – ein Hinweis auf schwache Nachfrage und politischen Druck. EURUSD Prognose: Euro mit kurzfristiger Erholung Nach Veröffentlichung der starken deutschen Daten konnte sich der EURUSD leicht erholen. Kurzfristig unterstützt die positive Entwicklung im Dienstleistungssektor den Euro, mittelfristig bleiben jedoch die Risiken durch schwache Auftragseingänge und sinkendes Vertrauen bestehen. Forex Aktuell Einschätzung: Trader sollten die weitere Entwicklung der PMI-Daten sowie die EZB-Kommunikation im Blick behalten. Die aktuelle EURUSD Prognose deutet auf eine fragile Stabilisierung hin – doch politische Risiken in Frankreich und schwache Nachfrage könnten den Euro erneut belasten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der EUR/USD erholt sich nach der Veröffentlichung der deutschen PMI-Daten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

