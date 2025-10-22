Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige Termine und Marktbewegungen am 22. Oktober 2025

Das Wichtigste in Kürze Die Märkte warten auf die Gewinnzahlen von IBM, SAP und Tesla.

Reden von Lagarde und de Guindos von der EZB

EIA-Bericht und polnische Einzelhandelsumsätze

Nach der Veröffentlichung der japanischen Außenhandelsdaten und der britischen Inflationszahlen stehen Anlegern heute keine „Top-Tier“-Wirtschaftsberichte bevor. Der weitgehend leere Wirtschaftskalender richtet daher den Fokus auf Unternehmenszahlen und Reden wichtiger Zentralbankvertreter. Besonders im Blick: die Quartalsergebnisse von IBM, SAP und Tesla, die neue Impulse für die Börse heute liefern könnten. In Europa rücken zudem Konjunkturdaten aus Polen in den Mittelpunkt: Die Einzelhandelsumsätze für September ergänzen das jüngste, stärker als erwartete Industrieproduktionswachstum. Diese Daten könnten Hinweise auf die Dynamik der polnischen Wirtschaft im Jahresvergleich geben. 🏦 Zentralbanken im Fokus Am Devisenmarkt richten sich die Blicke auf Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Vizepräsident Luis de Guindos, die mögliche Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs liefern könnten. Später spricht außerdem Bundesbank-Vizepräsidentin Buch in Deutschland, gefolgt von BoE-Vizepräsident Woods und Fed-Vize Barra in den USA. 🛢️ Rohstoffe & Energie Für Rohstoffinvestoren ist der wöchentliche EIA-Bericht zu fossilen Brennstoffen ein Highlight im heutigen Wirtschaftskalender. Im Mittelpunkt stehen die neuesten Zahlen zu Rohöl-, Benzin- und Destillatbeständen sowie zur Raffinerieauslastung in den USA. Diese Daten können deutliche Auswirkungen auf die Ölpreise und damit auf die Börse heute haben. 📊 Überblick – Wichtige Termine im heutigen Wirtschaftskalender (alle Angaben in deutscher Zeit) 10:00 Uhr – Polen: Einzelhandelsumsätze für September

Prognose: +6,8 % im Jahresvergleich | Vorher: +3,0 % 13:00 Uhr – Eurozone: Rede von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos 14:25 Uhr – Eurozone: Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde 16:30 Uhr – USA: Wöchentlicher EIA-Bericht Rohölbestände: Prognose +2,200 M | Vorher +3,524 M

Benzinbestände: Vorher −0,267 M

Heizölbestände: Vorher −0,519 M

Destillatproduktion: Vorher −0,577 M

Rohölimporte: Vorher −1,754 M

Raffinerieauslastung (t/t): Vorher −6,7 % 17:00 Uhr – Deutschland: Rede von Bundesbank-Vizepräsidentin Buch 19:00 Uhr – USA: Auktion 20-jähriger Staatsanleihen | Vorher 4,613 % 22:00 Uhr – Vereinigtes Königreich: Rede von BoE-Vizepräsident Woods 22:00 Uhr – USA: Rede von Fed-Vize Barra 💡 Fazit: Das bewegt die Börse heute Mit einem ruhigen Wirtschaftskalender stehen Unternehmensgewinne und Zentralbankreden im Mittelpunkt. Anleger sollten die Reden der EZB genau verfolgen und auf mögliche Impulse durch US-Energiedaten achten. Insbesondere die Zahlen von IBM, SAP und Tesla könnten die Stimmung an der Börse heute entscheidend beeinflussen. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.