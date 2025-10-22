mehr
09:38 · 22. Oktober 2025

Wirtschaftskalender: Alle Augen auf die Unternehmensgewinne; EIA-Bericht und Reden der EZB (22.10.25)

Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige Termine und Marktbewegungen am 22. Oktober 2025
Das Wichtigste in Kürze
US30
Indizes
IBM
Aktien
IBM.US, International Business Machines Corp
Tesla
Aktien
TSLA.US, Tesla Inc
  • Die Märkte warten auf die Gewinnzahlen von IBM, SAP und Tesla.
  • Reden von Lagarde und de Guindos von der EZB
  • EIA-Bericht und polnische Einzelhandelsumsätze

Nach der Veröffentlichung der japanischen Außenhandelsdaten und der britischen Inflationszahlen stehen Anlegern heute keine „Top-Tier“-Wirtschaftsberichte bevor. Der weitgehend leere Wirtschaftskalender richtet daher den Fokus auf Unternehmenszahlen und Reden wichtiger Zentralbankvertreter. Besonders im Blick: die Quartalsergebnisse von IBM, SAP und Tesla, die neue Impulse für die Börse heute liefern könnten.

In Europa rücken zudem Konjunkturdaten aus Polen in den Mittelpunkt: Die Einzelhandelsumsätze für September ergänzen das jüngste, stärker als erwartete Industrieproduktionswachstum. Diese Daten könnten Hinweise auf die Dynamik der polnischen Wirtschaft im Jahresvergleich geben.

🏦 Zentralbanken im Fokus

Am Devisenmarkt richten sich die Blicke auf Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Vizepräsident Luis de Guindos, die mögliche Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs liefern könnten. Später spricht außerdem Bundesbank-Vizepräsidentin Buch in Deutschland, gefolgt von BoE-Vizepräsident Woods und Fed-Vize Barra in den USA.

🛢️ Rohstoffe & Energie

Für Rohstoffinvestoren ist der wöchentliche EIA-Bericht zu fossilen Brennstoffen ein Highlight im heutigen Wirtschaftskalender. Im Mittelpunkt stehen die neuesten Zahlen zu Rohöl-, Benzin- und Destillatbeständen sowie zur Raffinerieauslastung in den USA. Diese Daten können deutliche Auswirkungen auf die Ölpreise und damit auf die Börse heute haben.

 

📊 Überblick – Wichtige Termine im heutigen Wirtschaftskalender

(alle Angaben in deutscher Zeit) 

10:00 Uhr – Polen: Einzelhandelsumsätze für September
Prognose: +6,8 % im Jahresvergleich | Vorher: +3,0 %

13:00 Uhr – Eurozone: Rede von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos

14:25 Uhr – Eurozone: Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde

16:30 Uhr – USA: Wöchentlicher EIA-Bericht

  • Rohölbestände: Prognose +2,200 M | Vorher +3,524 M

  • Benzinbestände: Vorher −0,267 M

  • Heizölbestände: Vorher −0,519 M

  • Destillatproduktion: Vorher −0,577 M

  • Rohölimporte: Vorher −1,754 M

  • Raffinerieauslastung (t/t): Vorher −6,7 %

17:00 Uhr – Deutschland: Rede von Bundesbank-Vizepräsidentin Buch

19:00 Uhr – USA: Auktion 20-jähriger Staatsanleihen | Vorher 4,613 %

22:00 Uhr – Vereinigtes Königreich: Rede von BoE-Vizepräsident Woods

22:00 Uhr – USA: Rede von Fed-Vize Barra

 

💡 Fazit: Das bewegt die Börse heute

Mit einem ruhigen Wirtschaftskalender stehen Unternehmensgewinne und Zentralbankreden im Mittelpunkt. Anleger sollten die Reden der EZB genau verfolgen und auf mögliche Impulse durch US-Energiedaten achten. Insbesondere die Zahlen von IBM, SAP und Tesla könnten die Stimmung an der Börse heute entscheidend beeinflussen.

 

 

