USDCAD Prognose: Kanadische Einzelhandelsumsätze stützen Loonie – Forex Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Kanadischer Einzelhandelsumsatzbericht für August entspricht mit 1 % MoM den Erwartungen

Kernumsatzentwicklung im Einzelhandel bleibt hinter den Erwartungen zurück

Die kanadischen Einzelhandelsumsätze für August 2025 stiegen im Monatsvergleich (MoM) um 1,0 % auf 70,4 Mrd. CAD und erfüllten damit die Markterwartungen. Dies stellt eine deutliche Erholung gegenüber dem Rückgang von –0,8 % im Juli dar. Das Wachstum wurde von sechs der neun Branchen getragen, insbesondere durch Kfz- und Teilehändler, während Tankstellen und Brennstoffhändler Rückgänge verzeichneten. Die Kernumsätze (ohne Autos und Benzin) stiegen um 0,7 % MoM, was unter den Erwartungen von 1,3 % lag, aber deutlich über dem schwachen Ergebnis von –1,2 % im Juli liegt. Direkt nach Veröffentlichung der Daten fiel der USDCAD-Kurs unter die Marke von 1,40, was die kurzfristige Stärke des kanadischen Dollars widerspiegelt. ►USDCAD ISIN XC000A0AEM51 | WKN A0AEM5 | Ticker: USD/CAD

BoC-Zinserwartungen und Inflationsentwicklung Die Daten deuten auf eine solide Erholung der Binnenkonjunktur hin, was kurzfristig Zinssenkungen der Bank of Canada (BoC) unwahrscheinlicher macht. Allerdings weist die vorläufige Schätzung für September auf eine mögliche Verlangsamung des Wachstums hin. Sollte sich dies bestätigen, könnte der Druck auf die BoC steigen, in den kommenden Monaten geldpolitische Lockerungen einzuleiten. Die kanadische Inflation zog im September auf 2,4 % im Jahresvergleich an, nach 1,9 % im August. Der Markt preist aktuell eine 80 %-Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung am selben Tag wie die Entscheidung der US-Notenbank (Fed) ein. USDCAD Prognose: Technische Einschätzung und Marktausblick Nach Veröffentlichung des Einzelhandelsberichts bleibt das Währungspaar USDCAD unter 1,40, mit einem leichten Abwärtstrend. Die jüngste Stärkung der Ölpreise könnte kurzfristig eine Korrekturbewegung in Richtung 1,3900–1,3950 auslösen. Mittelfristig wird der Kursverlauf stark von den BoC-Entscheidungen und der globalen Risikostimmung abhängen. Trader sollten zudem die Entwicklung der US-Datenlage und mögliche Fed-Kommentare genau beobachten, da diese weiterhin den Kursverlauf maßgeblich beeinflussen. Fazit: Forex Aktuell – USDCAD bleibt volatil Die aktuelle USDCAD Prognose zeigt ein gemischtes Bild: robuste Daten stützen kurzfristig den kanadischen Dollar, während die Aussicht auf schwächere Folgemonate und eine hohe Zinssenkungswahrscheinlichkeit längerfristig Druck auf den Loonie ausüben könnten. Im Forex Aktuell Überblick bleibt der USDCAD-Kurs anfällig für neue Impulse aus den Bereichen Zinsen, Inflation und Rohstoffpreise. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.