Börse Aktuell: Marktbericht Börse mit Fokus auf Tesla & SAP

Das Wichtigste in Kürze US-Märkte & Gold stabil

Starker US-Dollar

Ölpreise steigen deutlich

Tesla überzeugt

SAP unter Druck

Geopolitik im Fokus

Tagesausblick

Die S&P-500-Futures legen am Morgen zu, während der Nikkei 225 um 1,3 % nachgibt. Negative Impulse aus den USA belasten Asien, während Indiens Nifty-Index um 0,7 % steigt – getragen von Spekulationen über mögliche US-Zollsenkungen auf indische Waren.

DAX- und Euro-Stoxx-50-Futures tendieren leicht im Minus. Der US-Dollar dominiert die Börse Aktuell, nachdem er mehrere Tage konsolidiert hatte. Besonders schwach zeigt sich der japanische Yen (USDJPY 152,41 / +0,28 %), womit der USD die G10-Währungen anführt. Marktbericht Börse: Ölpreise steigen, Gold stabil – Sanktionen gegen Russland belasten Energiebranche Der Ölpreis (WTI) klettert auf 60,80 USD je Barrel (+2,46 %) und setzt seinen Aufwärtstrend fort. Auslöser sind neue US-Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil sowie wachsender Druck auf Indien und die EU, russische Ölimporte zu reduzieren.

Laut US-Regierung sollen die Maßnahmen Präsident Putin zu einer rationaleren Haltung in den Friedensverhandlungen mit der Ukraine bewegen. Gold notiert bei 4.091 USD je Unze, kaum verändert zum Vortag, da Anleger auf die US-Inflationsdaten (CPI) am Freitag warten. Börse Aktuell im Fokus: Handelsgespräche zwischen USA und China US-Präsident Trump bekräftigt seine Absicht, sich mit Chinas Präsident Xi Jinping zu treffen, um Fortschritte in den Bereichen Handel, Rohstoffe und Agrarprodukte zu erzielen.

Die Beziehungen zu Russland bleiben angespannt, nachdem diplomatische Bemühungen in Budapest und Alaska keine Ergebnisse gebracht haben. Unternehmens-News im Marktbericht Börse: Tesla und SAP im Mittelpunkt Tesla überzeugte mit Rekordumsätzen von 28,1 Mrd. USD (+12 % im Jahresvergleich) und einem freien Cashflow von 3,99 Mrd. USD. Auch die Fahrzeugauslieferungen (497.099 Einheiten, +7 % im Jahresvergleich) und Energiespeicher-Installationen (12,5 GWh, +81 % im Jahresvergleich) stiegen stark.

Die operative Marge sank jedoch leicht aufgrund höherer Kosten und Zölle. SAP enttäuschte mit einem Umsatz von 9,08 Mrd. EUR (Prognose: 10,61 Mrd. EUR) und einem EPS von 1,72 EUR (Erwartung: 1,73 EUR). Dennoch überzeugte das Wachstum im Cloud-Segment (+27 % im Jahresvergleich). Der Konzern setzt verstärkt auf künstliche Intelligenz (KI), um seine langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Ausblick: Wichtige Termine und Themen an der Börse Aktuell Im Tagesverlauf stehen folgende Ereignisse im Fokus: Zinsentscheidung der türkischen Zentralbank (CBRT)

Veröffentlichung der US-Erdgaslagerbestände

Einzelhandelsumsätze aus Kanada Anleger achten zudem auf: Details zu neuen US-Sanktionen gegen Russland

Reaktionen Indiens auf den US-Druck bei Ölimporten

Fortschritte in den Trump-Xi-Handelsgesprächen Der Markt richtet seine Aufmerksamkeit weiterhin auf Tesla- und SAP-Aktien sowie die Reaktion von Rohstoff- und Energieunternehmen auf die geopolitischen Entwicklungen. 🔍 Fazit – Börse Aktuell im Überblick Die Börse Aktuell zeigt sich von geopolitischen Nachrichten, Unternehmenszahlen und Rohstoffpreisen geprägt. Während Tesla für Optimismus sorgt, trüben asiatische Märkte und russische Sanktionen das Gesamtbild. Anleger sollten die Entwicklungen in den USA, China und Europa aufmerksam verfolgen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.