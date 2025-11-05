EURUSD Prognose: Starke PMI-Daten aus Europa stützen den Euro | Forex Aktuell

Frankreich und Italien verzeichneten das stärkste Wachstum, während die Eurozone insgesamt weiterhin moderat wächst.

Alle wichtigen europäischen Dienstleistungs-PMIs – Italien, Frankreich, Deutschland und die Eurozone – leicht über den Markterwartungen.

Das Wichtigste in Kürze Alle wichtigen europäischen Dienstleistungs-PMIs – Italien, Frankreich, Deutschland und die Eurozone – leicht über den Markterwartungen.

Heute wurden in Europa eine Reihe wichtiger Services- und Finanzdienstleistungs-PMI-Daten veröffentlicht – mit überwiegend positiven Ergebnissen, die den Euro stärken und Einfluss auf die aktuelle EURUSD Prognose haben. Italien – Dienstleistungs-PMI (Oktober): 54 (Prognose 53; vorher 52,5) Der italienische Dienstleistungssektor expandierte weiter, mit einem PMI-Wert von 54, leicht über den Erwartungen. Dies deutet auf stabiles Wachstum und eine positive Dynamik in der italienischen Wirtschaft hin – ein gutes Signal für den Euro im Forex-Markt. Frankreich – Finanzdienstleistungs-PMI (Oktober): 48 (Prognose 47,1; vorher 48,5) Frankreichs Finanzsektor bleibt leicht rückläufig, doch der PMI von 48 übertraf die Prognosen. Der Rückgang verlangsamt sich, was auf eine mögliche Stabilisierung hindeutet. Für Trader ist das ein wichtiges Detail bei der kurzfristigen EURUSD Prognose. Deutschland – Finanzdienstleistungs-PMI (Oktober): 54,6 (Prognose 54,5; vorher 51,5) Deutschland überraschte mit einem deutlich stärkeren Anstieg: Der PMI stieg auf 54,6, was auf robustes Wachstum und steigende Nachfrage hinweist. Dieser positive Trend stärkt das Vertrauen in die Eurozone – und unterstützt die EURUSD-Entwicklung im Forex-Handel. Eurozone – Finanzdienstleistungs-PMI (Oktober): 53 (Prognose 52,6; vorher 51,3) Auch die Eurozone insgesamt zeigte moderates, aber stetiges Wachstum. Der PMI kletterte auf 53, was die wirtschaftliche Erholung in der Region bestätigt und die Euro-Nachfrage am Forex-Markt stützt. Forex Aktuell: EUR/USD reagiert positiv auf starke Europadaten Die positiven PMI-Zahlen aus Europa wirken sich direkt auf den Forex-Markt aus: Der EUR/USD-Kurs zeigte sich fester und profitierte von den soliden Daten. Die aktuelle EURUSD Prognose bleibt daher leicht bullisch, da robuste Konjunktursignale die Erwartung einer stärkeren europäischen Wirtschaft stützen. Trader sollten dennoch wachsam bleiben: Künftige US-Daten und geldpolitische Signale der EZB könnten kurzfristige Schwankungen auslösen. Dennoch spricht der heutige PMI-Bericht für einen weiteren Aufwärtstrend im EUR/USD.

