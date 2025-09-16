Forex Aktuell – USDGBP Prognose im Licht der neuesten Eurozonen-Daten Am Devisenmarkt rückt die USDGBP Prognose zunehmend in den Mittelpunkt, da neue Konjunkturdaten aus der Eurozone und Deutschland frische Impulse liefern. Trader, die Forex aktuell verfolgen, erhalten mit den jüngsten Veröffentlichungen wichtige Hinweise für ihre Handelsentscheidungen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD ZEW-Konjunkturerwartungen September Eurozone – ZEW Wirtschaftsstimmung : aktuell 26,1 (Prognose 20,3; zuvor 25,1)

Deutschland – ZEW Wirtschaftsstimmung : aktuell 37,3 (Prognose 25,3; zuvor 34,7)

Deutschland – ZEW Lageeinschätzung: aktuell -76,4 (Prognose -75,0; zuvor -68,6) Während die aktuelle Lage in Deutschland schwach bleibt, überraschte die Stimmung der Investoren positiv. Ein Wert von 37,3 deutlich über den Erwartungen signalisiert neue Hoffnung und könnte die USDGBP Prognose stützen, da eine stabilere Eurozone die Marktstimmung beeinflusst. Eurozonen-Industrieproduktion Juli Im Jahresvergleich : 1,8 % (Prognose 1,7 %; zuvor 0,7 %)

im Monatsvergleich: 0,3 % (Prognose 0,4 %; zuvor -0,6 %) Die Industrieproduktion erholte sich moderat und zeigt Stabilisierungstendenzen. Besonders die Nachfrage nach Kapital- und Konsumgütern wirkte stützend, während die Energieproduktion mit -2,9 % schwächer ausfiel. Diese Entwicklung liefert Tradern im Bereich Forex aktuell wichtige Anhaltspunkte für mögliche Bewegungen im Währungspaar USD/GBP. Beschäftigungs- und Lohndaten (Q2) Löhne i m Jahresvergleich : 3,7 % (Prognose 3,7 %; zuvor 3,4 %)

Arbeitskostenindex im Jahresvergleich: 3,6 % (Prognose 3,7 %; zuvor 3,4 %) Die stabilen Arbeitsmarktdaten untermauern die Widerstandskraft der Eurozone. Dies könnte mittel- bis langfristig Einfluss auf die USDGBP Prognose haben, da robuste Fundamentaldaten tendenziell die europäische Währung stützen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.