DAX Prognose & DAX aktuell: Marktanalyse, Gewinner & Verlierer

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich heute schwach: Der DAX / DE40 notiert rund 0,3 % im Minus, belastet durch Rückgänge bei Automobilwerten sowie einen deutlichen Rücksetzer bei BASF. Auch Rheinmetall (RHM.DE) versucht nach mehreren Verlusttagen zu stabilisieren – die Aktie ist mittlerweile fast 25 % unter ihrem Rekordhoch von etwa 2.000 EUR gefallen. Die Aussicht auf eine mögliche Entspannung in der Ukraine entzieht dem europäischen Verteidigungssektor weiterhin Auftrieb. Aktien von Rheinmetall, Hensoldt, Kongsberg, Leonardo, Fincantieri und BAE Systems verzeichnen deutliche Rückgänge, stabilisieren sich heute aber leicht. Positive Impulse kommen von Bank of America, die flatexDEGIRO auf ein Kursziel von 37,4 EUR anhob. JP Morgan betont zudem, dass Tabak-, Brauerei- und Beauty-Sektoren attraktive Wachstumsperspektiven bieten.

Commerzbank

Siemens Energy

Deutsche Bank Verlierer: Brenntag

Fresenius

Porsche

BASF

Volkswagen DAX Prognose: Technische Analyse des DE40 Der Blick auf die DAX Futures zeigt: Der Index hat erneut die 200-Tage-EMA getestet – bereits zum dritten Mal seit Sommer 2024 – und zunächst einen Bounce vollzogen. Heute trübt sich die Stimmung jedoch ein, und der Leitindex steuert erneut auf die Unterstützungszone um 23.400 Punkte zu. Positiv: Das Handelsvolumen auf der Verkäuferseite bleibt relativ gering.

Der MACD signalisiert eine potenzielle Verteidigung der wichtigen Unterstützung (goldenes Kreuz). Diese Faktoren beeinflussen kurzfristig die DAX Prognose, die derzeit eher seitwärts bis leicht negativ ausfällt – jedoch mit Chancen auf eine technische Erholung, falls die 23.400 stabil hält. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Rheinmetall baut seinen digitalen Geschäftsbereich weiter aus und kooperiert mit dem finnischen Mixed-Reality-Spezialisten Varjo. Ziel ist es, MR-Headsets in militärische Fahrzeug-Trainingssysteme zu integrieren – ein wachsender Markt und ein strategisch bedeutsamer Schritt für die Zukunft des Konzerns. Trend zu flexiblen Trainingssystemen Mixed Reality ersetzt zunehmend große, kostenintensive Simulatoren.

Training wird flexibler, skalierbarer und günstiger.

Europas steigende Investitionen in gepanzerte Fahrzeuge verstärken die Nachfrage nach moderner Ausbildung. Marktpotenzial Militärische MR-Lösungen: 600 Mio. EUR Marktvolumen bis 2030 (Varjo).

Globaler Markt für Verteidigungstraining & Simulation: 15–20 Mrd. USD in diesem Jahrzehnt.

Varjo arbeitet bereits mit Lockheed Martin, Boeing und Aston Martin. Strategische Bedeutung für Rheinmetall Stärkt die Ambitionen im Bereich digitaler Verteidigungssysteme.

Passt zur langfristigen Strategie von CEO Armin Papperger , verstärkt in maritime und digitale Technologien zu investieren.

Varjo zeigt Offenheit für strategische Investoren, was eine spätere Beteiligung ermöglichen könnte. Rheinmetall Aktie (D1): Technischer Druck trotz starker Fundamentals Die Rheinmetall-Aktie ist erstmals seit drei Jahren unter die 200-Tage-EMA gefallen – ein klares technisches Warnsignal. Die Märkte bewerten offenbar die Wahrscheinlichkeit eines Friedensszenarios zunehmend höher, was defensive Werte belastet. Trotz: starkem Auftragsbestand

robuster Guidance

