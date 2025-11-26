TRADINGIDEE des Tages 🔴 DAX (26.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Kurzfristige Marktstimmung bleibt optimistisch

Wichtige Unterstützungszone verteidigt

Klare Trading Idee für CFD Trading: Long-Szenario

Der deutsche Leitindex DAX zeigt nach einer kurzen Abwärtskorrektur erneute Stärke. Besonders im CFD Trading rückt der Index damit wieder in den Fokus aktiver Trader. Die Marktstruktur bleibt bullish, Käufer verteidigen wichtige Unterstützungszonen und technische Signale sprechen für eine potenzielle Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Diese Trading Idee zeigt dir, warum der DAX aktuell attraktive Einstiegschancen bietet – und welche Kursziele sofort im Blick stehen sollten. ► DAX WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DE40 geschrieben von Jens Klatt 🚀 Key Takeaways 🔍 1. Kurzfristige Marktstimmung bleibt optimistisch Der DAX erholte sich am heutigen Handelstag schnell von der anfänglichen Schwächephase.

Wichtige bullische Faktoren: Käufer stoppten den Rückgang exakt an der Unterstützung bei 23.540 Punkten

1:1-Struktur wird bestätigt

Markt hält sich über dem 100-Perioden-SMA, was die positive Grundstimmung verstärkt 🧱 2. Wichtige Unterstützungszone verteidigt Der grün markierte Unterstützungsbereich im Chart – die untere Grenze der 1:1-Struktur – stoppte den Kursrückgang zuverlässig.

Solange der DAX oberhalb von 23.540 Punkten notiert, bleibt das Basisszenario klar bullish. 🎯 3. Klare Trading Idee für CFD Trading: Long-Szenario Auf Basis der aktuellen Marktstruktur ergibt sich ein strukturiertes Long-Setup: Trading Idee: Long DAX zum Marktpreis

Möglicher Take Profit 1: 23.810 Punkte

Möglicher Take Profit 2: 23.943 Punkte

Möglicher Stop Loss: 23.460 Punkte

Damit ergibt sich ein attraktives CRV für Trader, die vom Fortsetzen des Trends profitieren möchten. Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 📊 Trading Idee für dein CFD Trading: DAX Long Die technischen Signale sprechen klar für ein Long-Setup. Der Trend bleibt intakt, die Käuferseite zeigt Stärke, und die Struktur über dem gleitenden Durchschnitt stützt das bullische Szenario. 🧠 Fazit: DAX bleibt spannend für kurzfristige Trader Diese Trading Idee zeigt, dass der DAX weiterhin ein attraktiver Markt für aktives CFD Trading bleibt.

Solange die Schlüsselunterstützung verteidigt wird, sind Anstiege in Richtung 23.810 und 23.943 Punkte das wahrscheinlichste Szenario.

Trader sollten dennoch das Risiko berücksichtigen und den Stop-Loss konsequent nutzen. DAX Chart (Stundenchart) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

