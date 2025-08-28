EURUSD Prognose – Aktuelle Forex Analyse Laut den neuesten Sitzungsprotokollen der EZB (Juli-Sitzung) bleiben die Leitzinsen im Euroraum derzeit im neutralen Bereich. Trotz anhaltender und außergewöhnlich hoher Unsicherheit sehen mehrere Mitglieder die Inflationsrisiken zunehmend auf der Unterseite. Dennoch wird das Abwarten als wert ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Die bisherigen Zinssenkungen wirken weiterhin nach: Sie erleichtern die Kreditvergabe und stützen die Nachfrage, auch wenn das Kreditwachstum der Banken moderat bleibt. Die Märkte preisen bis Jahresende noch eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte ein. Insgesamt bleiben die geldpolitischen Bedingungen jedoch locker. In der Kommunikation der EZB soll vorerst keine klare Richtung signalisiert werden. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Aufwertung des Euro wird als strukturell eingeschätzt und gilt kurzfristig als schwer umkehrbar. Dies wirkt sich unmittelbar auf die EURUSD Prognose aus, da die Stärke der Gemeinschaftswährung die Dynamik des Währungspaares beeinflusst. Forex Aktuell: Technische Lage beim EURUSD Die jüngste Korrektur im EURUSD in der letzten Handelsstunde ist vor allem technischer Natur. Das Protokoll der EZB-Sitzung bestätigte eine abwartende Haltung, was die Märkte zu einer neutraleren Positionierung veranlasste. Der Wechselkurs bewegt sich aktuell inmitten einer Konsolidierungsphase, nach einer Erholung von den jüngsten Tiefs um 1,156–1,157. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im kurzfristigen Handel bleibt der EURUSD in einer engen Spanne gefangen. Trader beobachten nun, ob der Ausbruch aus der Konsolidierung nach oben oder unten erfolgt. Damit ist die EURUSD Prognose weiterhin von technischer Analyse und den nächsten Signalen der Geldpolitik abhängig. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.