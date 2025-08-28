EURUSD Prognose nach US-BIP-Daten: Forex News Update 14:30 Uhr dt. Zeit, Vereinigte Staaten – BIP-Daten (Q2 2025): GDP (Q2): 3,3% im Quartalsvergleich (Prognose: 3,0%; vorher: -0,5%)

GDP Price Index (Q2): 2,0% im Quartalsvergleich (Prognose: 2,0%; vorher: 3,8%)

GDP Sales (Q2): 6,8% (Prognose: 6,3%; vorher: -3,1%)

PCE Preise (Q2): 2,0% (Prognose: 2,1%; vorher: 3,7%)

Core PCE Preise (Q2): 2,5% (Prognose: 2,5%; vorher: 3,5%)

Die US-Wirtschaft zeigte im zweiten Quartal 2025 eine deutliche Erholung. Das reale BIP stieg um 3,3% im Quartalsvergleich, nachdem es im ersten Quartal noch einen Rückgang von 0,5% gegeben hatte. Haupttreiber waren geringere Importe und eine robuste Konsumnachfrage, während Investitionen und Exporte etwas schwächer ausfielen. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Die zweite Schätzung revidierte das Wachstum leicht nach oben. Reale Endverkäufe an private inländische Käufer stiegen um 1,9%, während das reale Bruttoeinkommen sogar um 4,8% zulegte. Auf der Inflationsseite zeigten die Daten eine moderate Entspannung: Der PCE-Preisindex legte um 2,0% zu, während die Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) bei 2,5% lag. Gleichzeitig stiegen die Unternehmensgewinne um 65,5 Milliarden USD, nachdem sie im Vorquartal noch um 90,6 Milliarden gefallen waren. Auswirkungen auf die EURUSD Prognose Die soliden US-Daten stützen kurzfristig den US-Dollar. Ein starkes Wachstum bei gleichzeitig rückläufigem Inflationsdruck könnte die Erwartung verstärken, dass die Federal Reserve ihre Zinspolitik vorsichtig anpasst. Für den EURUSD bedeutet dies kurzfristig eine leichte Abwärtsneigung, da Anleger von einem robusteren US-Dollar ausgehen. Dennoch könnten die schwächeren Investitions- und Exportzahlen mittelfristig ein Signal sein, dass sich das Momentum abschwächt – was wiederum Chancen für eine EURUSD-Erholung bietet. Trader sollten daher sowohl die Entwicklung der Zinsentscheidungen der Fed als auch kommende Konjunkturdaten aus der Eurozone im Blick behalten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Forex News Fazit Die heutigen BIP-Daten liefern ein gemischtes, aber insgesamt positives Bild der US-Wirtschaft. Während die Inflation weiter sinkt, bleibt das Wachstum stark – eine Kombination, die für Volatilität im Forex-Markt sorgt. Die EURUSD Prognose bleibt kurzfristig zugunsten des US-Dollars ausgerichtet, mittelfristig könnten jedoch neue Impulse aus der Eurozone die Richtung bestimmen.

