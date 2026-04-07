EURUSD Prognose: Geteilte Eurozone-Daten treiben Forex Aktuell – Spanien stark, Italien bricht ein

Das Wichtigste in Kürze Die Eurozone zeigt eine klare wirtschaftliche Spaltung: Spanien wächst stark, während Frankreich und Italien in der Kontraktion liegen.

Italien liefert die größte negative Überraschung, was die EURUSD Prognose belastet und die Unsicherheit im Forex Aktuell erhöht.

Die EZB steht vor einem schwierigen Balanceakt zwischen steigender Inflation und schwacher Konjunktur, was die zukünftige EURUSD Entwicklung entscheidend beeinflusst.

Die neuesten PMI-Daten aus der Eurozone liefern ein uneinheitliches Bild und stehen im Zentrum der aktuellen EURUSD Prognose. Während einzelne Länder Stärke zeigen, geraten andere zunehmend unter Druck. Für den Forex Markt ergibt sich daraus eine komplexe Ausgangslage. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Eurozone stabil, aber ohne Dynamik Der finale Services PMI der Eurozone lag bei 50,2 und damit leicht über den Erwartungen. Auch der Composite PMI wurde auf 50,7 nach oben revidiert. Beide Werte halten sich knapp über der Expansionsschwelle, was auf ein fragiles Wachstum hindeutet. Deutschland bleibt stabil – aber ohne Überraschungen Deutschland zeigt weiterhin moderate Expansion: Services PMI bei 50,9, leicht unter den Erwartungen

Composite PMI bei 51,9, im Rahmen der Prognosen Die größte Volkswirtschaft der Eurozone bleibt stabil, liefert jedoch keine Impulse für eine stärkere EURUSD Bewegung. Frankreich und Italien belasten die EURUSD Prognose Besonders schwach präsentieren sich Frankreich und Italien: Frankreich bleibt mit einem Composite PMI von 48,8 klar in der Kontraktion

Italien enttäuscht deutlich: Services PMI fällt von 52,3 auf 48,8 Italien liefert damit die größte negative Überraschung im aktuellen Forex Umfeld. Der starke Rückgang signalisiert eine abrupte Abkühlung der wirtschaftlichen Aktivität. Spanien überzeugt als Wachstumstreiber Spanien hebt sich deutlich ab: Services PMI steigt auf 53,3

Composite PMI bei 52,4 Damit ist Spanien aktuell die stärkste Volkswirtschaft der Eurozone und ein stabilisierender Faktor für den Euro. Forex Aktuell: EZB unter Druck Die divergierende Entwicklung innerhalb der Eurozone erschwert die Geldpolitik der EZB erheblich. Gleichzeitig ist die Inflation auf 2,5 % gestiegen, was zusätzlichen Druck erzeugt. Die Notenbank steht vor einem Zielkonflikt: Bekämpfung steigender Energiepreise

Vermeidung einer Rezession in schwächeren Mitgliedsstaaten Der zugrunde liegende Energieschock wirkt sich unterschiedlich auf die einzelnen Länder aus und erschwert eine einheitliche Strategie. EURUSD reagiert leicht positiv Nach Veröffentlichung der Daten konnte der Euro leicht zulegen. Für die kurzfristige EURUSD Prognose bleibt jedoch entscheidend, ob sich die wirtschaftliche Divergenz weiter verstärkt oder stabilisiert. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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