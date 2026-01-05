Forex Aktuell: ISM-Daten belasten US-Industrie – EURUSD Prognose im Fokus

Das Wichtigste in Kürze US-Industrie weiter unter Druck

Uneinheitliche Branchenentwicklung

EURUSD mit Aufwärtsreaktion

16:00 Uhr deutscher Zeit – Vereinigte Staaten – ISM-Daten für Dezember Die neuesten ISM-Konjunkturdaten bestätigen die anhaltende Schwäche der US-Industrie und sorgen für Bewegung am Devisenmarkt. Für Trader und Anleger im Bereich Forex Aktuell stehen insbesondere die Auswirkungen auf den US-Dollar und die EURUSD Prognose im Fokus. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD ISM Manufacturing Daten im Überblick ISM Manufacturing PMI: 47,9 (Erwartung: 48,3 | Vormonat: 48,2)

ISM Manufacturing Prices: 58,5 (Erwartung: 59,0 | Vormonat: 58,5)

ISM Manufacturing New Orders Index: 47,7 (Vormonat: 47,4)

ISM Manufacturing Daten im Überblick ISM Manufacturing PMI: 47,9 (Erwartung: 48,3 | Vormonat: 48,2)

ISM Manufacturing Prices: 58,5 (Erwartung: 59,0 | Vormonat: 58,5)

ISM Manufacturing New Orders Index: 47,7 (Vormonat: 47,4)

ISM Manufacturing Employment: 44,9 (Vormonat: 44,0) Der ISM Manufacturing PMI liegt damit erneut unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die US-Industrie befindet sich bereits im zehnten Monat in Folge in der Kontraktion. Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Unternehmen Während die Produktion weiterhin leicht expandiert, bleiben Neuaufträge, Beschäftigung, Lagerbestände und Importe rückläufig. Gleichzeitig steigen die Preise weiter an, und Lieferzeiten verlängern sich – ein Hinweis auf anhaltende strukturelle Probleme. Besonders betroffen sind laut Unternehmensangaben die Branchen Maschinenbau, Chemie, Transport und Metallverarbeitung, die unter sinkenden Auftragseingängen und geringerer Auslastung leiden. Lediglich der Bereich Computer & Elektronik sowie teilweise elektrische Ausrüstung zeigen moderate Verbesserungen. Führungskräfte berichten von niedriger Stimmung, hoher Kostenbelastung, vorsichtigem Investitionsverhalten und Unsicherheit durch geopolitische Risiken. Eine nachhaltige Erholung wird frühestens gegen Ende 2026 erwartet. EURUSD Prognose: Euro profitiert von schwachem US-Dollar Am Devisenmarkt reagierte das Währungspaar EURUSD positiv auf die schwachen US-Daten. Der Euro konnte seine Gewinne ausbauen und sich schrittweise in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 1,1700 erholen, nachdem zuvor ein fast einmonatiges Tief bei 1,1670 markiert wurde. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ausblick EURUSD Aus Sicht der EURUSD Prognose bleibt der kurzfristige Trend leicht positiv, solange die US-Konjunkturdaten den Dollar belasten. Weitere Impulse dürften von kommenden US-Inflationsdaten und Aussagen der Fed ausgehen. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,1700 könnte zusätzlichen Aufwärtsdruck erzeugen, während Rücksetzer oberhalb von 1,1650 als technisch stabilisierend gelten.

