EZB-Entscheidung: Zinsen bleiben unverändert – Einfluss auf die Börse aktuell Die EZB hat die Leitzinsen im Euroraum unverändert bei 2,15 % belassen. Diese Entscheidung entsprach den Markterwartungen, sodass es bei der geldpolitischen Sitzung keine Überraschungen gab. Auch der Einlagenzins wurde bei 2,0 % bestätigt – ein Niveau, auf dem sich die Inflation nach Ansicht der Notenbank stabilisiert. Laut dem offiziellen Statement der EZB hat sich der Inflationsausblick im Vergleich zur letzten Sitzung kaum verändert. Für das Jahr 2025 rechnet die Notenbank nun mit einer Teuerung von 2,1 % (zuvor 2,0 %), für 2026 werden 1,7 % erwartet (zuvor 1,6 %). Damit signalisiert die EZB weiterhin, dass sich die Preisentwicklung im Rahmen der Prognosen bewegt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auswirkungen auf die Börse aktuell An den Finanzmärkten reagierten Anleger gelassen auf die Zinsentscheidung. Da die Börse aktuell bereits mit einem unveränderten Kurs der EZB gerechnet hatte, blieb die Volatilität begrenzt. Investoren richten ihren Blick zunehmend auf die US-Notenbank (Fed), die in diesem Jahr voraussichtlich eine deutlich lockerere Geldpolitik einleiten wird. In einer aktuellen Umfrage gehen 64 von 107 befragten Ökonomen von einer Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die Fed aus. Weitere 40 Experten erwarten sogar eine Senkung um 75 Basispunkte bis Jahresende. Diese Aussichten könnten die Börse aktuell stark beeinflussen, da eine Zinssenkung in den USA typischerweise auch die globalen Kapitalmärkte bewegt. Fazit Die EZB setzt ihren stabilen geldpolitischen Kurs fort und hält die Zinsen im Euroraum unverändert. Für Anleger und Beobachter der Börse aktuell bleibt die Entwicklung in den USA nun der entscheidende Faktor für die kommenden Monate. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

