Das Wichtigste in Kürze UK-Wachstum verfehlt Erwartungen

Investitionsschwäche belastet Ausblick

Außenhandel und Sektordivergenz bremsen Dynamik

08:00 dt. Zeit – Vereinigtes Königreich: Veröffentlichung der BIP-Daten für Q4 2025 Die neuesten Konjunkturdaten aus Großbritannien liefern wichtige Impulse für die aktuelle GBPUSD Prognose. Laut den veröffentlichten Zahlen wuchs die britische Wirtschaft im vierten Quartal 2025 schwächer als erwartet. ►GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD UK-BIP Q4 2025 im Überblick Im Jahresvergleich: +1,0 % (Prognose: 1,2 %, vorher: 1,3 %)

Im Quartalsvergleich: +0,1 % (Prognose: 0,2 %, vorher: 0,1 %) Damit blieb das Wachstum sowohl im Jahresvergleich als auch im Quartalsvergleich hinter den Markterwartungen zurück. Für den Devisenmarkt und die kurzfristige GBPUSD Prognose sind diese Abweichungen von zentraler Bedeutung. Sektorale Entwicklung: Deutliche Divergenzen Das Wachstum von lediglich 0,1 % im Quartalsvergleich war von starken Unterschieden zwischen den Wirtschaftssektoren geprägt: Produktion: +1,2 %

Bau: -2,1 %

Dienstleistungen: 0,0 % Während die Industrieproduktion die Gesamtwirtschaft stützte, belasteten insbesondere der Bausektor sowie die stagnierende Dienstleistungsbranche die Dynamik. Für den Pfundkurs ist diese sektorale Schwäche ein potenziell negativer Faktor. Nachfragekomponenten: Investitionen brechen ein Auf der Verwendungsseite zeigten sich gemischte Signale: Private Konsumausgaben: +0,2 %

Staatsausgaben: +0,4 %

Unternehmensinvestitionen: -2,7 % Der deutliche Rückgang bei den Unternehmensinvestitionen stellt ein Warnsignal für die mittelfristige GBPUSD Prognose dar. Investitionszurückhaltung kann das zukünftige Wachstumspotenzial der britischen Wirtschaft begrenzen. Außenhandel belastet zusätzlich Auch der Außenhandel wirkte wachstumsdämpfend: Exporte: -0,6 %

Importe: +0,8 % Der negative Beitrag des Nettohandels verstärkt den Druck auf das britische Pfund, insbesondere in einem Umfeld erhöhter globaler Unsicherheit. Forex Aktuell: Bedeutung für GBPUSD Aus Sicht von Forex Aktuell deuten die Daten auf eine fragile wirtschaftliche Lage im Vereinigten Königreich hin. Das schwächere Wachstum im Jahresvergleich und die verfehlten Erwartungen könnten kurzfristig zu erhöhter Volatilität im GBPUSD führen. Mögliche Marktreaktionen: Kurzfristig: Druck auf das Pfund bei anhaltend enttäuschter Wachstumserwartung. Mittelfristig: Fokus auf Geldpolitik der Bank of England. Technisch: Relevante Unterstützungszonen im GBPUSD rücken in den Blick. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. GBPUSD Prognose: Fazit Die aktuellen BIP-Daten liefern ein eher verhaltenes Signal für das britische Pfund. Während die Industrieproduktion positiv überraschte, überwiegen strukturelle Schwächen bei Investitionen, Bau und Außenhandel. Für die kurzfristige GBPUSD Prognose spricht dies tendenziell für eine erhöhte Abwärtsanfälligkeit, insbesondere wenn weitere Konjunkturdaten die Abschwächung bestätigen. Bleiben Sie mit Forex Aktuell informiert über weitere Entwicklungen am Devisenmarkt und neue Impulse für GBPUSD. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

