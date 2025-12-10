EURUSD Prognose & Forex Aktuell: US Employment Costs Index enttäuscht – Auswirkungen auf EUR/USD

Das Wichtigste in Kürze US-Arbeitskosten schwächer als erwartet

Unterstützung für frühere Fed-Senkungen

Leicht positiver Impuls für EURUSD

Um 14:30 Uhr wurden die neuesten Arbeitskosten-Daten aus den USA veröffentlicht, ein wichtiger Impulsgeber für die kurzfristige EURUSD Prognose und die allgemeine Marktlage im Bereich Forex Aktuell. Der Employment Costs Index für Q3 2025 stieg um 0,8 % gegenüber dem Vorquartal und blieb damit unter den Erwartungen von 0,9 % (zuvor ebenfalls 0,9 %). Auch die Lohnkosten legten lediglich um 0,8 % zu, nach 1 % im vorherigen Quartal. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Arbeitsmarkt verliert weiter an Dynamik Die Daten bestätigen eine seit Mitte 2022 anhaltende Abschwächung der Lohn- und Arbeitskostenentwicklung. Das geringere Wachstum der Arbeitskosten deutet darauf hin, dass der US-Arbeitsmarkt möglicherweise bereits stärker abkühlt, als weithin angenommen wird – jedoch ohne Anzeichen einer drastischen Schwäche. Diese Entwicklung ist relevant für Forex-Trader, da die Lohn- und Arbeitskosten eng mit dem Inflationsdruck und damit dem geldpolitischen Kurs der Federal Reserve verknüpft sind. Auswirkungen auf die Fed und die EURUSD Prognose Ein nachlassender Arbeitsmarkt unterstützt jene Mitglieder des FOMC, die sich für schnellere oder tiefere Zinssenkungen einsetzen. Allerdings ist der negative Überraschungseffekt gering, weshalb auch die unmittelbare Marktreaktion gedämpft ausfiel. Für die EURUSD Prognose bedeutet das: geringerer Lohndruck → geringerer Inflationsdruck → größere Wahrscheinlichkeit für frühere Fed-Senkungen

Zinssenkungserwartungen der Fed könnten den USD schwächen

Zinssenkungserwartungen der Fed könnten den USD schwächen

kurzfristig kann EURUSD leichte Aufwärtsimpulse erhalten, sofern keine gegenteiligen Daten folgen Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Forex Aktuell: EURUSD (M1) Reaktion Der EUR/USD zeigte nach Veröffentlichung der Daten nur geringe Volatilität, bleibt jedoch empfindlich für zukünftige makroökonomische Signale, insbesondere aus dem Arbeits- und Inflationsbereich. Trader beobachten aktuell vor allem die Balance zwischen europäischer und US-amerikanischer Geldpolitik, die entscheidend für die mittelfristige EURUSD Prognose bleibt.

