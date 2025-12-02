Eurozone Inflationsdaten: EURUSD Prognose & Forex Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Inflation leicht über Erwartung – kurzfristige Euro-Stütze

Schwache Monatswerte deuten auf nachlassende Preisdynamik hin

Arbeitslosenquote stabil, aber leicht schlechter als erwartet

Die heutigen Wirtschaftsveröffentlichungen aus der Eurozone sorgen für frische Impulse im Devisenmarkt – besonders für Trader, die eine aktuelle EURUSD Prognose suchen oder sich für Forex Aktuell interessieren. Sowohl die Inflationsdaten für November als auch die Arbeitsmarktdaten für Oktober liefern wichtige Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der EZB. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD 🔵 Eurozone Inflation: November-Daten im Überblick Die Inflationszahlen liegen leicht über den Erwartungen und könnten kurzfristig den Euro stützen. Besonders Trader mit Fokus auf die EURUSD Prognose beobachten diese Daten genau. 📌 Verbraucherpreisindex (VPI) VPI YoY (im Jahresvergleich): Aktuell: 2,2% Prognose: 2,1% Vorheriger Wert: 2,1%

VPI MoM (zum Vormonat): Aktuell: -0,3% Vorheriger Wert: 0,2%

📌 Kerninflation (Core VPI) Core VPI YoY (im Jahresvergleich): Aktuell: 2,4% Prognose: 2,4% Vorheriger Wert: 2,4%

Core VPI MoM (zum Vormonat): Aktuell: -0,5% Vorheriger Wert: 0,3%

📌 HVPI ohne Energie & Lebensmittel MoM: Aktuell: -0,4% Vorheriger Wert: 0,2%

YoY (im Jahresvergleich): Aktuell: 2,4% Vorheriger Wert: 2,4%

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Interpretation für Forex-Trader:

Der leichte Anstieg der Gesamtinflation im Jahresvergleich überrascht den Markt minimal. Gleichzeitig zeigt der Rückgang im Monatsvergleich eine Abschwächung der Preisdynamik. Das könnte die Erwartungen für zukünftige Zinssenkungen der EZB verstärken – ein potenziell belastender Faktor für die EURUSD Prognose. 🔵 Arbeitsmarktdaten der Eurozone: Oktober Die neuesten Arbeitsmarktdaten fallen leicht schwächer aus und können ebenfalls Einfluss auf den EURUSD nehmen. Arbeitslosenquote: Aktuell: 6,4% Prognose: 6,3% Vorheriger Wert: 6,4%

Interpretation:

Die stabile, aber leicht erwartungsunterbietende Arbeitslosenquote signalisiert eine nur moderate wirtschaftliche Stärke. Dies könnte die EZB in ihrer vorsichtigen geldpolitischen Haltung bestärken – ein Faktor, der beim Währungspaar EURUSD ebenfalls berücksichtigt werden muss. 📊 Auswirkungen auf die EURUSD Prognose Die Kombination aus leicht höherer Inflation im Jahresvergleich und schwächerer monatlicher Preisentwicklung ergibt ein gemischtes Bild: Der Euro erhält kurzfristige Unterstützung , da die YoY-Inflation über Prognose liegt.

Auf mittlere Sicht könnten die schwächeren MoM-Daten und die Arbeitsmarktschwäche Druck auf den Euro ausüben. Für Trader bedeutet das:

👉 Volatilität im Forex Aktuell-Bereich bleibt hoch.

