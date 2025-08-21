EURUSD Prognose: Einfluss der Philly-Fed-Daten auf Forex Aktuell Am heutigen Nachmittag wurden die neuesten Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht, die wichtige Impulse für den Forex Markt und insbesondere für die EURUSD Prognose liefern. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Wichtige Daten im Überblick: Philly Fed Prices Paid (August): 66.80 (zuvor 58.80)

Philly Fed New Orders (August): -1.9 (zuvor 18.4)

Philly Fed CAPEX Index (August): 38.40 (zuvor 17.10)

Philly Fed Business Conditions (August): 25.0 (zuvor 21.5)

Philadelphia Fed Manufacturing Index (August): -0.3 (Prognose 6.8; zuvor 15.9)

Philly Fed Employment: 5.9 (zuvor 10.3) Zusätzlich wurden die aktuellen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Jobless Claims 4-Wochen-Durchschnitt: 226,25K (zuvor 221,75K)

Initial Jobless Claims: 235K (Prognose 226K; zuvor 224K)

Continuing Jobless Claims: 1,972K (Prognose 1,960K; zuvor 1,942K) Bedeutung für den Devisenmarkt Die gemischten Daten aus Philadelphia zeigen eine Abkühlung im verarbeitenden Gewerbe, während die Arbeitsmarktdaten weiterhin angespannt bleiben. Dies könnte den US-Dollar belasten und damit die EURUSD Prognose kurzfristig beeinflussen. Trader beobachten besonders den Philadelphia Fed Manufacturing Index, da dieser ein wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität ist. Der unerwartete Rückgang könnte die Erwartung verstärken, dass die Fed geldpolitisch vorsichtiger agiert. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Forex Aktuell: Auswirkungen auf EURUSD Für den EURUSD bedeutet dies: Sollte die US-Wirtschaft weiter an Schwung verlieren, könnte der Euro gegenüber dem Dollar an Stärke gewinnen. Kurzfristig bleibt die Lage volatil, doch mittelfristig könnten schwächere US-Daten die EURUSD Prognose zugunsten des Euro verschieben. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.