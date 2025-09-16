08:00 Uhr dt. Zeit, Vereinigtes Königreich – Die aktuellen Beschäftigungs- und Arbeitsmarktdaten für Juli und August haben neue Impulse für den Devisenmarkt gesetzt. Besonders Trader mit Fokus auf die GBPUSD Prognose sollten diese Entwicklungen im Blick behalten. Kerndaten im Überblick: Durchschnittliches Einkommen ohne Bonus : 4,8% (Prognose: 4,8%; vorher: 5,0%)

Arbeitslosenquote : 4,7% (Prognose: 4,7%; vorher: 4,7%)

Beschäftigungsänderung 3M/3M : 232.000 (Prognose: 220.000; vorher: 238.000)

Durchschnittlicher Verdienstindex inkl. Bonus : 4,7% (Prognose: 4,7%; vorher: 4,6%)

Änderung der Anzahl der Antragsteller (August): 17,4K (Prognose: 15,3K; vorher: -33,3K) Analyse und Bedeutung für den Forex-Markt Der britische Arbeitsmarkt zeigt Anzeichen einer Abkühlung: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sank im Zeitraum Mai–Juli um 125.000 im Jahresvergleich.

Frühindikatoren für August deuten auf einen weiteren Rückgang um 127.000 hin, mit einem vorläufigen Stand von 30,3 Mio. Beschäftigten.

Die Beschäftigungsquote stieg leicht auf 75,2 %, während die Arbeitslosenquote bei 4,7 % liegt. Die Inaktivität ging auf 21,1 % zurück.

Stellenangebote fielen bereits den 38. Monat in Folge auf 728.000. Gleichzeitig blieb das Lohnwachstum stabil: Reguläre Löhne +4,8 % im Jahresvergleich

Gesamtlöhne inkl. Boni +4,7 %

Fazit: GBPUSD Prognose Für die GBPUSD Prognose bedeutet dies, dass das Pfund trotz schwächerer Beschäftigung durch stabile Lohnzuwächse gestützt werden könnte. Trader sollten jedoch beachten, dass schwache Jobzahlen längerfristig Druck auf das GBP ausüben könnten. Die Kombination aus stabiler Lohninflation und schwächerem Arbeitsmarkt macht die Entwicklung für Forex Aktuell besonders spannend.

