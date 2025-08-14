London, Forex Aktuell: Das GBPUSD Währungspaar zeigt sich am Devisenmarkt leicht im Plus, nachdem die britischen Konjunkturdaten heute über den Erwartungen lagen. Das UK Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Quartalsvergleich (Prelim) um 0,3 % (Prognose: 0,1 %, vorher: 0,7 %). Auf Monatsbasis legte das BIP um 0,4 % zu (Prognose: 0,2 %, vorher: -0,1 %). Im Jahresvergleich betrug das Wachstum 1,2 % (Prognose: 1,0 %, vorher: 1,3 %). Die Industrieproduktion kletterte im Monatsvergleich um 0,7 % (Prognose: 0,3 %, vorher: -0,9 %), während die Fertigungsproduktion um 0,5 % zulegte (Prognose: 0,4 %, vorher: -1,0 %). Auch das Bauausstoß-Volumen stieg leicht um 0,3 % (Prognose: 0,3 %, vorher: -0,6 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Allerdings zeigt die Handelsbilanz für Waren ein Defizit von -22,156 Mrd. GBP (Prognose: -21,875 Mrd. GBP, vorher: -21,69 Mrd. GBP). Die Dienstleistungsproduktion erhöhte sich um 0,3 % (Prognose: 0,2 %, vorher: 0,1 %). Ein Wermutstropfen: Die Unternehmensinvestitionen sanken im Quartalsvergleich (Prelim) deutlich um -3,97 % (Prognose: +0,3 %, vorher: +3,9 %). Dies könnte auf nachlassendes Vertrauen in die britische Wirtschaft hindeuten. Ausblick für das GBPUSD Währungspaar Am Forex-Markt wird die Stärke des britischen Pfunds aktuell vor allem durch die positiven Konjunkturimpulse gestützt. Dennoch mahnen die schwachen Investitionszahlen zur Vorsicht. Trader sollten in den kommenden Handelstagen sowohl makroökonomische Entwicklungen als auch die US-Datenlage im Blick behalten, da diese erheblichen Einfluss auf das GBPUSD Währungspaar haben können. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



