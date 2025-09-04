EILMELDUNG FOREX: Schweizer Verbraucherpreisindex auf Monatsbasis gesunken, EURCHF gestiegen 📌 📌

EURCHF Prognose & Forex Aktuell: Schweizer Inflationsdaten im Fokus 08:30 Uhr dt. Zeit, Schweiz – Die neuesten Inflationsdaten für August wurden veröffentlicht und haben direkte Auswirkungen auf den Forex-Markt sowie auf die EURCHF Prognose. VPI (Monatsvergleich): -0,1 % (tatsächlich) vs. 0,0 % (Prognose) vs. 0,0 % (zuvor)

VPI (Jahresvergleich): 0,2 % (tatsächlich) vs. 0,2 % (Prognose) vs. 0,2 % (zuvor) ►EURCHF: ISIN EU0009654078 | WKN 965407 | Ticker EUR/CHF Bedeutung für die EURCHF Prognose Die leicht negative Entwicklung im Monatsvergleich zeigt, dass der Preisdruck in der Schweiz aktuell schwach bleibt. Da die Jahresrate mit 0,2 % stabil auf Prognoseniveau liegt, könnte die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre zurückhaltende Haltung in der Geldpolitik vorerst beibehalten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Für Trader bedeutet dies: Der Schweizer Franken bleibt vorerst eine „sichere Hafen“-Währung, während die EURCHF Prognose auf kurze Sicht eher seitwärts tendieren könnte. Sollten jedoch weitere schwache Inflationswerte folgen, könnte dies Spielraum für eine Abschwächung des CHF im Forex-Markt eröffnen. Forex Aktuell: Chancen und Risiken Am Devisenmarkt richtet sich die Aufmerksamkeit nicht nur auf die SNB, sondern auch auf die Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Eine divergierende Geldpolitik könnte den EURCHF-Kurs stark beeinflussen. Chancen: Trader können kurzfristige Volatilität rund um wichtige Datenveröffentlichungen nutzen.

Risiken: Ein unerwartet starker Franken könnte Druck auf den EUR ausüben. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in CHF. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 👉 Fazit: Die aktuellen Daten bestätigen Stabilität, aber der Markt bleibt aufmerksam. Für Forex Trader bleibt der EURCHF ein spannendes Währungspaar im Hinblick auf kurzfristige Chancen und mittelfristige Prognosen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

