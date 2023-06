EILMELDUNG: GBP wertet nach einer großen BoE-Zinserhöhung auf

Die Bank of England verkündete heute um 13:00 Uhr ihre neueste geldpolitische Entscheidung. Alle von Bloomberg befragten Ökonomen erwarteten eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, während die Geldmärkte vor dem Treffen eine Wahrscheinlichkeit von 75% für eine solche Zinserhöhung und eine Wahrscheinlichkeit von 25% für eine höhere Anhebung (50 Bp) eingepreist hatten. Allerdings wurde erwartet, dass das Treffen angesichts der gestrigen Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich eine knappe Entscheidung sein würde.

Die Bank of England entschied sich für die hawkischere Option - eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf 5,00%. Dies ist der höchste Stand seit September 2008. Die Entscheidung wurde mit einer Abstimmung von 7 zu 2 getroffen - 7 Stimmen für eine Zinserhöhung und 2 Stimmen für eine Beibehaltung der Zinssätze. Die Bank of England wies darauf hin, dass die anhaltend hohe Inflation weitere geldpolitische Straffungsmaßnahmen erfordert. Die Bank of England erwartet zudem, dass das BIP im zweiten Quartal auf Quartalsbasis unverändert bleibt.

GBPUSD legte nach der hawkischen Entscheidung der Bank of England zu und erreichte ein neues Tageshoch bei rund 1,2835. Allerdings wurde ein Großteil des Anstiegs bereits wieder rückgängig gemacht und Verkäufer versuchen, das Paar wieder unter die Marke von 1,2800 zu drücken.

