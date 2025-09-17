08:00 Uhr dt. Zeit, Vereinigtes Königreich – Inflationsdaten für August: VPI (Verbraucherpreisindex) : tatsächlich 3,8% im Jahresvergleich; Prognose 3,8%; vorher 3,8%.

VPI (monatlich) : tatsächlich 0,3%; Prognose 0,3%; vorher 0,1%.

Kern VPI (Kerninflation) : tatsächlich 0,3% monatlich; vorher 0,2%.

Die neuesten UK-Inflationszahlen entsprechen weitgehend den Erwartungen und bestätigen die Stabilisierung der Preisentwicklung im August. Die stärksten Aufwärtsimpulse kommen weiterhin aus den Bereichen Wohnungswesen (6%), Bildung (7,5%), Kommunikationsdienste (6,1%) und Lebensmittel (5,1%). Dämpfend wirkten dagegen geringere Preissteigerungen im Transportsektor – insbesondere bei Flugtickets – sowie in Restaurants und Hotels. Auswirkungen auf die GBPUSD Prognose Trotz dieser gemischten Daten blieb eine größere Volatilität am Devisenmarkt aus. Das Währungspaar GBPUSD korrigierte seine Gewinne der letzten Handelsstunden, konnte sich jedoch über der EMA30 im Stundenchart behaupten. Für Trader bedeutet dies, dass die mittelfristige GBPUSD Prognose neutral bis leicht positiv bleibt, solange sich das Paar oberhalb dieses technischen Levels stabilisiert. Forex Aktuell – Marktstimmung und Ausblick Der Markt bewertet die Daten als „nicht tragisch", was kurzfristig für Stabilität sorgt. Im größeren Kontext bleibt jedoch entscheidend, wie sich die Inflation in den kommenden Monaten entwickelt und ob die Bank of England eine weitere Straffung der Geldpolitik in Erwägung zieht. Für Forex-Händler bietet die aktuelle Lage Chancen, das Währungspaar in Richtung 1,27 USD im Auge zu behalten, sofern die Unterstützung durch die EMA30 hält. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

