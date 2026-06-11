EURUSD Prognose: US-Erzeugerpreise und Arbeitsmarktdaten bewegen den Devisenmarkt | Forex Aktuell

Das Wichtigste in Kürze US-Erzeugerpreise liefern gemischte Inflationssignale

Arbeitsmarkt zeigt weitere Anzeichen einer Abschwächung

EUR/USD reagiert auf widersprüchliche Signale für die Fed

Forex Aktuell: Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten zeichnen ein uneinheitliches Bild der amerikanischen Wirtschaft. Während die Erzeugerpreise teilweise stärker als erwartet gestiegen sind, deuten die Kerninflationsdaten und die Arbeitsmarktzahlen auf eine nachlassende Dynamik hin. Dies sorgt für erhöhte Volatilität im EUR/USD. US-Erzeugerpreise senden widersprüchliche Signale Die heute veröffentlichten Daten zu den US-Erzeugerpreisen (PPI) für Mai überraschten die Märkte in unterschiedliche Richtungen: PPI im Monatsvergleich: 1,1% (Erwartung: 0,7%; vorher: 1,1%)

1,1% (Erwartung: 0,7%; vorher: 1,1%) VPI der Erzeugerpreise im Jahresvergleich: 6,5% (Erwartung: 6,4%; vorher: 5,7%)

6,5% (Erwartung: 6,4%; vorher: 5,7%) Kern-PPI im Monatsvergleich: 0,4% (Erwartung: 0,5%; vorher: 0,7%)

0,4% (Erwartung: 0,5%; vorher: 0,7%) Kern-PPI im Jahresvergleich: 4,9% (Erwartung: 5,4%; vorher: 4,9%) Besonders auffällig war die deutliche Abschwächung des Kern-PPI, der klar unter den Markterwartungen lag. Dies könnte auf eine nachlassende Nachfrage in der US-Wirtschaft sowie eine schwächere Preissetzungsmacht der Unternehmen hindeuten. Gleichzeitig übertraf der Gesamt-PPI die Prognosen. Dies deutet darauf hin, dass vor allem energiebezogene Preissteigerungen einen größeren Beitrag zur Inflation leisten als bislang erwartet. Arbeitsmarkt zeigt erste Schwächesignale Auch die aktuellen Arbeitsmarktdaten fielen etwas schwächer aus als prognostiziert: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: 229.000 (Erwartung: 220.000; vorher: 225.000)

229.000 (Erwartung: 220.000; vorher: 225.000) Fortgesetzte Anträge: 1,795 Mio. (Erwartung: 1,780 Mio.; vorher: 1,771 Mio.) Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen auf den höchsten Stand seit Februar. Obwohl sich das Niveau weiterhin im historischen Durchschnitt bewegt, deutet der Trend auf eine allmähliche Abschwächung des US-Arbeitsmarktes hin. Auch die fortgesetzten Anträge zeigen, dass die Verschlechterung am Arbeitsmarkt langsam, aber beständig voranschreitet. Nach der kurzfristigen Verbesserung bei der Langzeitarbeitslosigkeit im Mai setzt sich die jüngste Aufwärtsbewegung fort. EURUSD Prognose: Fokus auf Fed-Erwartungen Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Für den EUR/USD ergeben sich aus den heutigen Daten gemischte Impulse. Die schwächeren Kerninflations- und Arbeitsmarktdaten könnten die Erwartungen an zukünftige Zinssenkungen der US-Notenbank unterstützen. Gleichzeitig dürfte der über den Erwartungen liegende Gesamt-PPI die Inflationssorgen am Leben erhalten. Kurzfristig bleibt die Entwicklung des Währungspaares daher stark von der Interpretation der Daten durch die Märkte und den Erwartungen an die künftige Fed-Politik abhängig. Händler sollten insbesondere weitere Inflations- und Arbeitsmarktdaten im Auge behalten. Forex Aktuell: Die Kombination aus nachlassender Kerninflation und einem sich langsam abschwächenden Arbeitsmarkt könnte mittelfristig Druck auf den US-Dollar ausüben. Allerdings begrenzen die weiterhin erhöhten Gesamt-Inflationswerte derzeit das Abwärtspotenzial der US-Währung. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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