US-Produktmanagerindex (PMI) Juli 2025 – Schwache Konjunkturdaten belasten den USD Am 01. August 2025, 16:00 dt. Zeit, wurden die neuesten ISM-Daten für Juli veröffentlicht: ISM Manufacturing PMI: 48,0 (Prognose: 49,5; vorher: 49,0)

ISM Manufacturing New Orders Index: 47,1 (vorher: 46,4)

ISM Manufacturing Prices: 64,8 (Prognose: 69,9; vorher: 69,7) Damit zeigt der US-Produktmanagerindex bereits den fünften Monat in Folge eine Kontraktion an. Die Werte unter 50 deuten auf eine schwächelnde Industrieproduktion hin, obwohl die Produktionszahlen leicht zulegten und die Preise etwas langsamer anstiegen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Marktausblick und Einfluss auf EURUSD Die anhaltende Schwäche bei Nachfrage und Beschäftigung drückt auf den Dollar. Besonders neue Aufträge und Auftragsbestände bleiben rückläufig, während schnellere Lieferzeiten auf eine nachlassende Nachfrage hindeuten. Keine der sechs größten Branchen konnte im Juli wachsen, lediglich kleinere Sektoren wie Bekleidung und Kunststoffe zeigten leichte Zuwächse. Probleme in den Lieferketten, geopolitische Risiken und steigende Zinsen belasten insbesondere Maschinenbau und Metallverarbeitung, während sich der Sektor Rechenzentren weiterhin robust zeigt. Der EURUSD konnte kurzzeitig über den Widerstand bei 1,158 ausbrechen, bevor sich der Kurs am 200-Stunden-EMA (EMA200) stabilisierte. Die schwächeren PMI-Daten erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Dollar-Schwäche, sollten weitere Konjunktursignale negativ ausfallen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.08.25. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit zur EURUSD Analyse Die schwachen US-Daten zum Produktmanagerindex verstärken die Markterwartung, dass die US-Wirtschaft im zweiten Halbjahr unter Druck bleiben könnte. Damit könnten sich Chancen für eine EURUSD-Erholung ergeben, sofern die Eurozone stabilere Wirtschaftsdaten liefert. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 21: ETF Sparpläne - Automatisch regelmäßig an der Börse investieren. Eine Anleitung

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.