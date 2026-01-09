Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse: US-Arbeitsmarktdaten beeinflussen US100

Das Wichtigste in Kürze Schwächere NFP dämpfen Zinssenkungserwartungen

Begrenztes Aufwärtspotenzial für den Nasdaq (US100)

USD unter Druck, Fokus auf kommende Daten

Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten liefern wichtige Impulse für die aktuelle Nasdaq Analyse und die kurzfristige Nasdaq Prognose. Die veröffentlichten Zahlen fielen überwiegend schwächer aus als erwartet und beeinflussen damit direkt die Erwartungen an die Geldpolitik der US-Notenbank. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Die Non-Farm Payrolls (NFP) lagen mit 50.000 neuen Stellen deutlich unter der Prognose von 70.000 sowie dem Vormonatswert von 64.000. Gleichzeitig sank die US-Arbeitslosenquote auf 4,4 % (Prognose: 4,5 %, zuvor: 4,6 %) und signalisiert weiterhin einen robusten, aber abkühlenden Arbeitsmarkt. Auf der Lohnseite zeigten sich gemischte Signale: Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen um 0,3 % im Monatsvergleich und entsprachen damit den Erwartungen. Im Jahresvergleich lagen sie mit +3,8 % über der Prognose von 3,6 %, was weiterhin einen gewissen Inflationsdruck signalisiert. Zusätzlich enttäuschten die US-Housing Starts im Oktober mit 1,246 Mio. Einheiten gegenüber den erwarteten 1,325 Mio.. Nasdaq Prognose: Begrenztes Aufwärtspotenzial im US100 Nach Veröffentlichung der Daten erhöhten Marktteilnehmer ihre Wetten auf eine Zinspause der Fed, da der Rückgang der Arbeitslosenquote eine sofortige Lockerung weniger wahrscheinlich macht. Diese Neubewertung erklärt die begrenzte Aufwärtsreaktion im Nasdaq (US100) sowie den Rücksetzer im US-Dollar. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit Die aktuelle Nasdaq Prognose bleibt kurzfristig vorsichtig positiv, jedoch mit begrenztem Aufwärtspotenzial. Die Nasdaq Analyse zeigt, dass weitere Impulse von kommenden US-Konjunkturdaten und Aussagen der Fed abhängen werden. Anleger sollten insbesondere die Entwicklung am Arbeitsmarkt und bei den Löhnen im Blick behalten, da diese entscheidend für die nächste Marktbewegung im Technologiesektor sind. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

