DAX aktuell: Bruch der 100-Tage-Linie als Warnsignal Der Rückgang an den Aktienmärkten nimmt heute deutlich an Fahrt auf. DAX aktuell fällt unter die 100-Tage-EMA – ein technisches Signal, das auf eine mögliche Fortsetzung der Korrektur im mittelfristigen Zeitfenster hindeutet. Dieser Bruch ist der erste seit den Turbulenzen rund um die Zollstreitigkeiten im April und könnte Anlegern als Warnhinweis dienen. Nasdaq Analyse: Nasdaq testet wichtige Unterstützung Auch in den USA geraten die Börsen unter Druck. Die Nasdaq Analyse zeigt, dass der Nasdaq / US100 fast 2 % verliert und die 50-Tage-EMA testet. Besonders der Technologiesektor steht im Fokus der Abverkäufe, was den Trend zusätzlich verstärkt. Der 14-Tage-RSI ist so schwach wie zuletzt im April, was das bärische Momentum unterstreicht. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Abwärtsdynamik gemäß dem 14-tägigen RSI war seit April dieses Jahres beim Nasdaq / US100 nicht mehr so stark. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der deutsche DAX durchbricht zum ersten Mal seit der Panikwelle aufgrund der Zollkonflikte im April die 100-Tage-EMA. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Globale Risikofaktoren und Marktstimmung Die aktuelle Verkaufswelle ist Teil einer globalen Risikoaversion. Erwartete Konjunkturdaten und Unsicherheit über die Geldpolitik verunsichern Investoren. Viele Marktteilnehmer reduzieren deshalb ihr Engagement in den großen Indizes und rechnen mit erhöhter Volatilität in den kommenden Sitzungen. Technische Unterstützungen im Blick Entscheidend für die weitere Entwicklung werden die nächsten technischen Unterstützungszonen sein. Ein klarer Durchbruch darunter könnte die Verkaufswelle deutlich verstärken – sowohl im DAX aktuell als auch in der Nasdaq Analyse. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

