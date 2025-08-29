EURUSD Prognose & Forex Aktuell: PCE-Inflationsdaten bestätigen Markterwartungen Die neuesten Daten zur US-Kern-PCE-Inflation lagen im Juli exakt im Rahmen der Erwartungen: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Core PCE Inflation : 2,9% im Jahresvergleich (Prognose: 2,9%; Vormonat: 2,8%)

Monatliche Core PCE Inflation : 0,3% im Monatsvergleich (Prognose: 0,3%)

PCE Inflation gesamt : 2,6% im Jahresvergleich (Prognose: 2,6%)

Auswirkungen auf Forex Aktuell und Fed-Ausblick Der Swap-Markt preist weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 85% eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte im September ein – unverändert gegenüber dem Niveau vor den heutigen Daten. Für Trader im Devisenmarkt bleibt die Situation damit stabil, und kurzfristige Impulse für den EURUSD sind eher begrenzt. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Aus Sicht der Forex Aktuell-Analyse bedeutet dies: Solange keine stärkeren Überraschungen bei Konjunktur- oder Inflationsdaten auftreten, dürfte der EURUSD-Kurs weiterhin stark durch Zinsfantasie und die geldpolitische Kommunikation der Fed beeinflusst bleiben. Auch die Daten zu Personal Income (+0,4%) und Personal Spending (+0,5%) entsprachen den Prognosen. Trotz dieser im Rahmen der Erwartungen liegenden Veröffentlichungen zeigt sich der EURUSD-Kurs relativ unbeeindruckt. Die Märkte hatten die Daten bereits weitgehend eingepreist, weshalb die Wirkung auf die EURUSD Prognose und die Zinsausblicke der Fed begrenzt bleibt. Source: CME

