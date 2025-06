EILMELDUNG: PMI-Index für das verarbeitende Gewerbe in Großbritannien steigt unerwartet📈 GBPUSD hält Gewinne nicht halten können

10:30 Uhr dt. Zeit, Vereinigtes Königreich – PMI-Daten für Mai: S&P Global Manufacturing PMI: Istwert 46,4; Prognose 45,1; zuvor 45,4; ►GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD Der britische Fertigungssektor blieb im Mai 2025 unter Druck, wobei der PMI leicht von 45,4 auf 46,4 stieg, aber weiterhin deutlich unter der 50-Punkte-Marke lag, die Wachstum signalisiert. Produktion, Auftragseingänge, Exporte und Beschäftigung gingen zurück, was die schwache globale Nachfrage, die anhaltende Handelsunsicherheit und höhere Arbeitskosten aufgrund gestiegener Sozialversicherungsbeiträge und Mindestlöhne widerspiegelte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Kleine Hersteller waren am stärksten betroffen und verzeichneten die stärksten Rückgänge und das schwächste Vertrauen. Obwohl die Inflation bei den Input- und Output-Preisen nachließ, blieb die allgemeine Geschäftsstimmung gedämpft. Es gab einige positive Anzeichen, wobei langsamere Rückgänge bei den Auftragseingängen und der Produktion auf eine mögliche Stabilisierung hindeuten. Das britische Pfund war im Mai eine der besten G10-Währungen gegenüber dem US-Dollar, obwohl es letzte Woche in einem engen Bereich gehandelt wurde. Trotz einer leichten Verbesserung des PMI bleibt der britische Fertigungssektor unter Druck, was die fehlende Dynamik beim GBP/USD-Paar erklärt. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.