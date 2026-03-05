S&P 500 Prognose: Geopolitische Entspannung treibt Rally – Aktuelle S&P 500 Analyse

- Geopolitische Entspannung stützt Aktienmärkte
- Schiffsverkehr in der Straße von Hormus stark reduziert
- S&P 500 Prognose bleibt geopolitisch geprägt
- Geopolitische Entspannung stützt Aktienmärkte
- Schiffsverkehr in der Straße von Hormus stark reduziert
- S&P 500 Prognose bleibt geopolitisch geprägt
Die aktuelle S&P 500 Analyse zeigt eine deutliche Marktreaktion auf neue Entwicklungen im Nahostkonflikt. Laut militärischen Quellen, auf die sich Bloomberg beruft, hat Iran die Straße von Hormus bislang nicht geschlossen und will internationales Seerecht im Schiffsverkehr respektieren. Dennoch zeigen Daten von Kpler, dass der Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Passage seit Beginn des Konflikts um rund 92 % zurückgegangen ist.
► S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500
Diese Entwicklung verdeutlicht, dass die geopolitische Unsicherheit weiterhin hoch bleibt, auch wenn bislang keine vollständige Blockade erfolgt ist. Für die globalen Energiemärkte bleibt die Lage angespannt, da die Straße von Hormus eine der wichtigsten Transportrouten für Öl weltweit darstellt.
Militärische Entwicklung könnte Eskalationsrisiko reduzieren
Während einer Pressekonferenz erklärte US-General Dan Cain, dass die Häufigkeit iranischer Raketenangriffe im Vergleich zum ersten Kriegstag um rund 85 % gesunken ist. Diese Entwicklung könnte ein Hinweis darauf sein, dass die militärischen Fähigkeiten Irans für weitere Vergeltungsangriffe aktuell eingeschränkt sind.
Zusätzlich übt China diplomatischen Druck auf Iran aus, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Blockade der Straße von Hormus. Eine Störung der Öltransporte würde erhebliche wirtschaftliche Folgen für China haben, das stark von Energieimporten aus der Region abhängig ist.
Risiken für Energiehandel bleiben bestehen
Trotz dieser Signale bleibt die Lage für die internationale Schifffahrt angespannt. Berichten zufolge kam es gestern zu einem Drohenangriff auf einen Öltanker, während die iranische Revolutionsgarde (IRGC) gleichzeitig erklärte, die Meerenge sei geschlossen worden.
Die Informationslage bleibt dynamisch und teilweise widersprüchlich. Klar ist jedoch, dass die Risikoprämien für Transporte durch die Straße von Hormus, das Rote Meer und die Meerenge Bab al-Mandab weiterhin erhöht bleiben dürften. Selbst mit möglichen Begleitschutzmaßnahmen der US-Marine könnte es noch einige Zeit dauern, bis sich die Energiemärkte wieder auf das Niveau vor Ausbruch des Konflikts stabilisieren.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
S&P 500 Prognose: Hoffnung auf Deeskalation stützt Aktienmarkt
Die jüngsten Nachrichten lösten eine deutliche Reaktion an den US-Aktienmärkten aus. Der S&P 500 reagierte mit einer starken Aufwärtsbewegung, da Investoren die Entwicklungen als mögliches Signal für eine schrittweise Deeskalation des Konflikts interpretierten.
Aus Sicht der aktuellen S&P 500 Prognose sehen Marktteilnehmer darin eine Bestätigung der Hoffnung, dass sich die Spannungen zumindest teilweise abschwächen könnten. Selbst wenn keine diplomatische Lösung unmittelbar bevorsteht, könnten militärische Entwicklungen die Fähigkeit Irans zu weiteren Angriffen reduzieren.
Kurzfristig bleibt der Markt jedoch stark von geopolitischen Nachrichten abhängig. Jede Veränderung im Konfliktverlauf könnte die S&P 500 Prognose schnell verändern und zu erhöhter Volatilität führen.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
BÖRSE HEUTE: Wall Street fällt – Ölpreis über 93 USD wegen Nahost-Konflikt (06.03.2026)
Ölpreis aktuell: Brent über 93 USD – WTI-Öl steigt wegen Nahost-Konflikt stark
US Börsenstart: S&P 500 unter Druck – Ölpreise, NFP-Daten und Tech-Aktien bewegen die US Börse
BÖRSE AKTUELL: Kapital flieht aus Europa 📉
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.