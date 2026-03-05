S&P 500 Prognose: Geopolitische Entspannung treibt Rally – Aktuelle S&P 500 Analyse

Die aktuelle S&P 500 Analyse zeigt eine deutliche Marktreaktion auf neue Entwicklungen im Nahostkonflikt. Laut militärischen Quellen, auf die sich Bloomberg beruft, hat Iran die Straße von Hormus bislang nicht geschlossen und will internationales Seerecht im Schiffsverkehr respektieren. Dennoch zeigen Daten von Kpler, dass der Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Passage seit Beginn des Konflikts um rund 92 % zurückgegangen ist.

► S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500

Diese Entwicklung verdeutlicht, dass die geopolitische Unsicherheit weiterhin hoch bleibt, auch wenn bislang keine vollständige Blockade erfolgt ist. Für die globalen Energiemärkte bleibt die Lage angespannt, da die Straße von Hormus eine der wichtigsten Transportrouten für Öl weltweit darstellt.

Militärische Entwicklung könnte Eskalationsrisiko reduzieren

Während einer Pressekonferenz erklärte US-General Dan Cain, dass die Häufigkeit iranischer Raketenangriffe im Vergleich zum ersten Kriegstag um rund 85 % gesunken ist. Diese Entwicklung könnte ein Hinweis darauf sein, dass die militärischen Fähigkeiten Irans für weitere Vergeltungsangriffe aktuell eingeschränkt sind.

Zusätzlich übt China diplomatischen Druck auf Iran aus, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Blockade der Straße von Hormus. Eine Störung der Öltransporte würde erhebliche wirtschaftliche Folgen für China haben, das stark von Energieimporten aus der Region abhängig ist.

Risiken für Energiehandel bleiben bestehen

Trotz dieser Signale bleibt die Lage für die internationale Schifffahrt angespannt. Berichten zufolge kam es gestern zu einem Drohenangriff auf einen Öltanker, während die iranische Revolutionsgarde (IRGC) gleichzeitig erklärte, die Meerenge sei geschlossen worden.

Die Informationslage bleibt dynamisch und teilweise widersprüchlich. Klar ist jedoch, dass die Risikoprämien für Transporte durch die Straße von Hormus, das Rote Meer und die Meerenge Bab al-Mandab weiterhin erhöht bleiben dürften. Selbst mit möglichen Begleitschutzmaßnahmen der US-Marine könnte es noch einige Zeit dauern, bis sich die Energiemärkte wieder auf das Niveau vor Ausbruch des Konflikts stabilisieren.