S&P 500 Prognose und Börse Aktuell – US-Arbeitsmarktdaten im Fokus 14:30 Uhr dt. Zeit, United States – Beschäftigungsdaten Die heute veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten stehen im Mittelpunkt der Finanzmärkte und liefern wichtige Impulse für die S&P 500 Prognose sowie die Einschätzung der Börse aktuell: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500 Initial Jobless Claims (Erstanträge Arbeitslosenhilfe): Aktuell: 229.000 Prognose: 231.000 Vorheriger Wert: 234.000

Arbeitslosenanträge im 4-Wochen-Durchschnitt: Aktuell: 228.500 Vorheriger Wert: 226.000

Fortgesetzte Arbeitsanträge): Aktuell: 1,954 Mio. Prognose: 1,970 Mio. Vorheriger Wert: 1,961 Mio.

Bedeutung für die Börse aktuell Die Zahlen deuten auf einen weiterhin robusten, aber leicht nachlassenden Arbeitsmarkt hin. Erstanträge liegen unter den Erwartungen, was tendenziell als positives Signal für die Konjunktur gewertet wird. Gleichzeitig bleiben die fortgesetzten Anträge auf einem hohen Niveau, was auf eine gewisse Abkühlung hindeutet. Für Anleger bedeutet dies erhöhte Aufmerksamkeit: Ein stabiler Arbeitsmarkt stärkt die Erwartung, dass die US-Wirtschaft ein Soft Landing schaffen könnte.

Gleichzeitig könnte die US-Notenbank (Fed) ihre Zinspolitik in den kommenden Monaten anpassen, was wiederum die S&P 500 Prognose beeinflusst. Ausblick: S&P 500 Prognose Mit Blick auf die kommenden Wochen bleibt die Entwicklung der Arbeitsmarktdaten ein entscheidender Faktor für die Börse aktuell. Positiv überraschende Daten könnten die S&P 500 Prognose stützen und für steigende Kurse sorgen.

Schwächere Werte könnten hingegen die Erwartungen an Zinssenkungen verstärken und für erhöhte Volatilität sorgen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 👉 Fazit: Die aktuellen Arbeitsmarktdaten sind ein wichtiger Impulsgeber für die Börse aktuell und haben direkten Einfluss auf die S&P 500 Prognose. Anleger sollten die kommenden Veröffentlichungen eng verfolgen, um Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

