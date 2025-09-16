Nasdaq Prognose & Analyse: US-Konjunkturdaten treiben Tech-Werte Die neuesten US-Konjunkturdaten liefern spannende Impulse für die Nasdaq Prognose. Im August stiegen die US-Einzelhandelsumsätze um 0,6 % (Erwartung: 0,2 %, zuvor: 0,5 %). Besonders die Kern-Einzelhandelsumsätze (MoM) legten mit 0,7 % deutlich stärker zu als prognostiziert (Forecast: 0,4 %, zuvor: 0,3 %). ►Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Auch die US-Exportpreise und Importpreise überraschten positiv mit jeweils +0,3 %, nachdem Analysten mit schwächeren Werten gerechnet hatten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Laut Bank of America CFO Borthwick beschleunigten sich 2025 die Kreditvergabe und Konsumausgaben der Bankkunden. Die US-Konsumenten bleiben robust, während die Kreditqualität stabil ist – ein positives Signal für die Wirtschaft. Nasdaq Analyse: Reaktion auf starke Konsumdaten Der Nasdaq 100 (US100) reagierte positiv, obwohl die Zahlen höhere Preise und starke Nachfrage signalisieren. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit für aggressive Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Auf der anderen Seite zeigt die Entwicklung, dass die US-Wirtschaft trotz schwächelndem Arbeitsmarkt auf der Nachfrageseite keine Probleme hat. Diese Kombination unterstützt die Aktienmärkte und gibt der Nasdaq Prognose für 2025 Auftrieb. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit – Nasdaq Prognose 2025 Die Daten deuten darauf hin, dass die US-Wirtschaft stabil bleibt und der Konsum weiterhin eine treibende Kraft ist. Damit verbessert sich die Nasdaq Prognose, da Investoren von einer widerstandsfähigen Konjunktur profitieren könnten. Für Anleger bleibt die Nasdaq Analyse daher ein zentrales Instrument, um die Chancen und Risiken im Tech-Sektor zu bewerten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.