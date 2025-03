EILMELDUNG: US-Indizes nach Trump-Putin-Telefonat

Das Ende des Gesprächs zwischen Trump und Putin brachte der Wall Street keine Erleichterung. Die Kontrakte auf amerikanische Indizes sind immer noch im Minus, wobei der Nasdaq (US100) am stärksten gefallen ist (-1,63 %). Unterdessen betritt der CEO von Nvidia (NVDA.US: -2,1 %) derzeit die Bühne der GTC-Konferenz. Das mehrstündige Gespräch zwischen den Präsidenten Russlands und der USA brachte keine nennenswerten Ergebnisse. Der Kreml bestätigte seine Bereitschaft, Angriffe auf Energieanlagen einzustellen, aber es wurde keine Entscheidung über einen echten 30-tägigen Waffenstillstand getroffen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Magnificent 7 und führende Halbleiteraktien belasten heute die Performance der Nasdaq am stärksten, wobei ein Ausverkauf die Aktien von Tesla (TSLA.US: -4,7 %), Broadcom (AVGO.US: -3,4 %) und Meta (META.US: -3,8 %) dominiert. Quelle: xStation5 von XTB

