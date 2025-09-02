Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse – US PMI-Daten im Fokus Die aktuellen Konjunkturdaten aus den USA liefern wichtige Impulse für die Märkte und sind besonders relevant für eine fundierte Nasdaq Analyse. Der ISM Manufacturing PMI für August lag bei 48,7 (Prognose: 49, vorher: 48,0). Während die Neuen Aufträge mit 51,4 deutlich über den Erwartungen lagen, fiel die Beschäftigungskomponente mit 43,8 schwächer aus. Die Komponente Preise bezahlt sank leicht auf 63,7, bleibt jedoch auf hohem Niveau. Der S&P Manufacturing PMI (Final) lag im August bei 53,0 und bestätigt damit eine anhaltende Expansion im verarbeitenden Gewerbe. Zudem zeigt die US-Bauinvestition mit -0,1 % im Monatsvergleich eine Stabilisierung im Vergleich zum vorherigen Rückgang von -0,4 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auswirkungen auf die Nasdaq Analyse Für die Nasdaq Analyse ist entscheidend, dass die schwächeren Preisindizes ein Signal für nachlassenden Inflationsdruck senden. Das unterstützt die Erwartung, dass die US-Notenbank (Fed) im September über eine mögliche Zinssenkung von 25 Basispunkten nachdenken könnte. Gleichzeitig deuten die starken Auftragseingänge auf eine robuste Nachfrage hin, was den Technologie- und Wachstumswerten im Nasdaq zugutekommen könnte. Nasdaq Prognose: Chancen und Risiken Unsere Nasdaq Prognose bleibt insgesamt positiv, auch wenn kurzfristige Schwankungen wahrscheinlich sind. Sinkende Inflationssorgen und mögliche geldpolitische Lockerungen sprechen für Aufwärtspotenzial. Dennoch mahnt die schwache Beschäftigungskomponente zur Vorsicht, da eine nachlassende Arbeitsdynamik das Vertrauen dämpfen könnte. Insgesamt stützen die aktuellen Daten die Erwartung, dass die Börse und insbesondere der Nasdaq in den kommenden Wochen von geldpolitischer Unterstützung profitieren könnten. Anleger sollten die weitere Entwicklung der Fed-Politik eng verfolgen, um Chancen optimal zu nutzen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

