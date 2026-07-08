EILMELDUNG: US-Ölvorräte steigen, doch Brent-Rohöl testet bereits die 80-USD-Marke

Der Brent Ölpreis bleibt nach den jüngsten Lagerdaten der US-Energiebehörde EIA auf hohem Niveau. Obwohl die Rohöllager überraschend deutlich gestiegen sind, sorgen kräftige Rückgänge bei den Beständen an Destillaten und Benzin sowie die angespannte Lage im Nahen Osten für Unterstützung. Die aktuellen Markt News zeigen, dass geopolitische Risiken derzeit wichtiger sind als die wöchentlichen Fundamentaldaten.

► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl

EIA-Lagerdaten: Überraschender Anstieg der Rohölbestände

Die wichtigsten Veränderungen der US-Ölbestände im Überblick:

Rohöllager: +3,00 Mio. Barrel (erwartet wurde ein Rückgang von rund 1,1 bis 1,6 Mio. Barrel)

+3,00 Mio. Barrel (erwartet wurde ein Rückgang von rund 1,1 bis 1,6 Mio. Barrel) Destillatbestände: -4,98 Mio. Barrel (erwartet: +1,05 Mio. Barrel)

-4,98 Mio. Barrel (erwartet: +1,05 Mio. Barrel) Benzinbestände: -1,90 Mio. Barrel (erwartet: -1,50 Mio. Barrel)

-1,90 Mio. Barrel (erwartet: -1,50 Mio. Barrel) Cushing-Lager: -0,052 Mio. Barrel

-0,052 Mio. Barrel Raffinerieauslastung: -0,8 Prozentpunkte (erwartet: -0,2 Prozentpunkte)

-0,8 Prozentpunkte (erwartet: -0,2 Prozentpunkte) Ölimporte: +350.000 Barrel pro Tag

+350.000 Barrel pro Tag US-Ölproduktion: +50.000 Barrel pro Tag

Brent Ölpreis: Lageraufbau wird durch sinkende Kraftstoffbestände ausgeglichen

Die aktuellen EIA-Daten liefern insgesamt ein gemischtes Bild für den Ölmarkt. Besonders überraschend fiel der Anstieg der Rohölbestände um 3 Mio. Barrel aus. Es handelt sich um den ersten Lageraufbau seit der zweiten Aprilhälfte. Verantwortlich dafür waren vor allem höhere Ölimporte sowie eine geringere Verarbeitung in den US-Raffinerien, deren Auslastung stärker zurückging als von Analysten erwartet.

Auf der anderen Seite führte genau diese niedrigere Raffinerieaktivität dazu, dass die Lagerbestände an raffinierten Produkten deutlich schrumpften. Besonders der Rückgang der Destillatbestände um fast 5 Mio. Barrel überraschte den Markt deutlich, da stattdessen ein Aufbau erwartet worden war. Auch die Benzinbestände gingen stärker zurück als prognostiziert.

Diese Entwicklung spricht für eine weiterhin robuste Nachfrage nach Kraftstoffen und wirkt preisstützend für den gesamten Ölmarkt. Der bullische Effekt der sinkenden Produktlager gleicht den negativen Einfluss des überraschenden Rohöllageraufbaus weitgehend aus.

Markt News: Nahost bleibt entscheidender Kurstreiber

Trotz der auffälligen Veränderungen bei den US-Lagerbeständen reagierte der Brent Ölpreis nur begrenzt und notierte weiterhin bei rund 79,50 USD je Barrel.

Der Grund liegt im derzeit dominierenden geopolitischen Umfeld. Die Spannungen im Nahen Osten bestimmen aktuell die Preisentwicklung deutlich stärker als die wöchentlichen US-Lagerdaten. Marktteilnehmer beobachten insbesondere die Gefahr einer weiteren Eskalation des Konflikts sowie mögliche Unterbrechungen wichtiger Lieferwege.

Zusätzliche Unterstützung erhielt der Ölpreis durch Aussagen von Donald Trump, der erneut seine Bereitschaft zu militärischen Maßnahmen gegen den Iran betonte. Damit wächst die Sorge vor Einschränkungen des globalen Ölangebots, wodurch der Brent Ölpreis weiter in Richtung der Marke von 80 USD je Barrel tendiert.

Ausblick für den Brent Ölpreis

Kurzfristig dürften geopolitische Entwicklungen den Ölmarkt weiterhin dominieren. Solange das Risiko einer Ausweitung des Nahostkonflikts bestehen bleibt, könnten selbst überraschende Veränderungen der US-Lagerdaten nur begrenzten Einfluss auf die Preisentwicklung haben.

Sollten sich die Spannungen verschärfen oder Lieferausfälle drohen, dürfte der Brent Ölpreis oberhalb von 80 USD Unterstützung finden. Entspannt sich die geopolitische Lage dagegen, könnten Fundamentaldaten wie Lagerbestände und Raffinerieaktivität wieder stärker in den Fokus der Anleger rücken.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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FAQ

Warum steigt der Brent Ölpreis trotz höherer Rohöllager?

Der Anstieg der Rohöllager wurde durch deutlich sinkende Bestände an Destillaten und Benzin ausgeglichen. Gleichzeitig sorgen geopolitische Risiken im Nahen Osten für zusätzliche Unterstützung des Ölpreises.

Welche Bedeutung haben die EIA-Lagerdaten für den Ölmarkt?

Die wöchentlichen EIA-Daten liefern wichtige Hinweise auf Angebot und Nachfrage in den USA. In Phasen hoher geopolitischer Unsicherheit tritt ihr Einfluss jedoch häufig hinter politischen Entwicklungen zurück.

Welche Faktoren bewegen den Brent Ölpreis aktuell?

Neben den US-Lagerdaten bestimmen derzeit vor allem die Spannungen im Nahen Osten, mögliche Angebotsrisiken sowie die Entwicklung der globalen Ölnachfrage die Richtung des Brent Ölpreises.